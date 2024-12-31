Дело Трампа о «сексуализированных действиях»: улучшил ли президент США свою репутацию

Федеральный апелляционный суд США 30 декабря оставил в силе решение гражданского суда первой инстанции об ответственности Дональда Трампа по делу о сексуализированных действиях в отношении журналистки Джин Кэрролл.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Апелляционный суд также подтвердил решение присяжных суда первой инстанции на Мангеттене о том, что Трамп, переизбранный президентом США 5 ноября, обязан выплатить пострадавшей стороне пять миллионов долларов компенсации за очернение ее репутации и сексуализированное насилие.

На суде над Трампом в 2023 году Кэрролл свидетельствовала, что их встреча весной 1996 должна была быть дружественной, но переросла в физическое нападение.

В мае 2023 года присяжные федерального суда Мангеттена признали Трампа виновным в сексуальных притязаниях к журналистке и писательнице Джин Кэрролл. Она рассказывала, что в 1996 году в универмаге Bergdorf Goodman в Нью-Йорке Трамп предложил ей примерить нижнее белье, которое он рассматривал как подарок другой женщине.

По словам Кэрролл, Трамп прошел вместе с ней в примерочную, где изнасиловал ее. Присяжные не согласились с тем, что Трамп изнасиловал Кэррол, но решили, что он совершил по отношению к ней "сексуализированные действия". Сам Трамп отверг обвинения и заявил, что не знает Джин Кэррол.

После зачитывания приговора Джин Кэрролл вышла из здания суда, улыбаясь. Она не давала комментарии СМИ. Ее адвокат Роберта Каплан коротко сказала: "Мы очень счастливы".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что в январе 2025 года избранный президент США Дональд Трамп получит полные полномочия. В Украине уже выражают опасения по поводу дальнейшей поддержки со стороны США.

Народный депутат Нина Южанина в эфире Вечер.LIVE рассказала вероятную дальнейшую ситуацию.

"Пока правительство Украины не отчитается за каждый доллар, полученный за эти годы от Соединенных Штатов, никакие такие обширные программы действовать не будут. Я говорю о деньгах, которые идут именно на расходную часть, на нашу гражданскую часть жизни. Поэтому здесь нужно действовать осторожно", — сказала нардеп.