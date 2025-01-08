Делок Трамп точно знает, что делает: что ожидает получить от Китая, Канады и ЕС

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Ткачик Олеся
Все заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа по Панамскому каналу, Канаде и Гренландии – это лишь риторика предпринимателя, а не политика, отметил бизнесмен Дмитрий Федоренко.
Дональд Трамп
По его словам, в сухом остатке Китай получил от Трампа предупреждение, что расходы на транспортировку в США радикально вырастут.
При этом, по словам эксперта, война в Украине продолжится. У Киева будет минимум полгода военной поддержки от США, а потом будет потом.
В этом контексте он вспомнил, что в начале его предпринимательской карьеры один из криминальных авторитетов ему открыл "мудрость" – требуй невозможно большего для того, чтобы получить необходимое, проси столько, сколько тебе нужно, чтобы не получить ничего.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости присоединения Гренландии. Причем в этот раз не просто заявил, но отправил туда делегацию Республиканской партии во главе со своим сыном.
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