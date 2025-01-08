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Делок Трамп точно знает, что делает: что ожидает получить от Китая, Канады и ЕС

Трамп является мастером заключения соглашений и все его заявления по Канаде, Гренландии или Панамскому каналу не являются безумием

8 января 2025, 14:12
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Ткачик Олеся

Все заявления новоизбранного президента США Дональда Трампа по Панамскому каналу, Канаде и Гренландии – это лишь риторика предпринимателя, а не политика, отметил бизнесмен Дмитрий Федоренко.

Делок Трамп точно знает, что делает: что ожидает получить от Китая, Канады и ЕС

Дональд Трамп

"Вся лента в панике от тех мегаломанских, психопатических заявлений, которые произнес Трамп на своей большой пресс-конференций. Звучат они не очень для всех, но какой же сладостный будет компромисс, когда в результате стороны сойдутся на менее радикальных позициях. Да, это риторика дельца, а не политика. Но Трамп именно тем и гордится, что он "мастер заключения сделок", — отметил эксперт.

По его словам, в сухом остатке Китай получил от Трампа предупреждение, что расходы на транспортировку в США радикально вырастут.

При этом, по словам эксперта, война в Украине продолжится. У Киева будет минимум полгода военной поддержки от США, а потом будет потом.

"Канада и Мексика должны напрячь сфинктеры, чтобы выровнять торговый баланс с США. Трамп ждет предложения. Оборонные бюджеты в странах западного блока будут подняты до компромиссных 3%. США получат хорошие условия на военную концессию от Дании в Гренландии", – говорит Федоренко.

В этом контексте он вспомнил, что в начале его предпринимательской карьеры один из криминальных авторитетов ему открыл "мудрость" – требуй невозможно большего для того, чтобы получить необходимое, проси столько, сколько тебе нужно, чтобы не получить ничего.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новоизбранный президент США Дональд Трамп снова заявил о необходимости присоединения Гренландии. Причем в этот раз не просто заявил, но отправил туда делегацию Республиканской партии во главе со своим сыном.




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Источник: https://www.facebook.com/fedorrrrenko/posts/pfbid0pjK5jM4iuzNxAfb5TKcMporNiZbAJa2NSzSc3saRUShLBEyCvQSXcC4s5EoCwLe5l
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