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Демократы раскрыли шокирующие подробности о состоянии здоровья Байдена

В США вскоре выйдет книга, подробно рассказывающая о состоянии здоровья Байдена и том, как он не узнавал крупнейших спонсоров

сегодня, 12:29
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Ткачик Олеся

Старшие представители Демократической партии подвергли критике Джо Байдена в новой скандальной книге, которая обещает раскрыть шокирующие детали его упадка.

Демократы раскрыли шокирующие подробности о состоянии здоровья Байдена

Джо Байден

Авторы книги – ведущий CNN Джейк Таппер и корреспондент Axios Алекс Томпсон – утверждают, что бывший президент вместе со своим окружением "полностью подвели нас" и фактически отдали выборы Дональду Трампу.

В книге говорится о целенаправленном и длительном сокрытии фактов по ухудшению состояния Байдена. По словам Таппера и Томпсона, в одном из инцидентов президент не узнал легендарного голливудского актера Джорджа Клуни и "едва мог связать два слова" еще до начала изнурительной избирательной кампании 2024 года.

Книга, которая выйдет в ближайшие дни, утверждает, что, несмотря на многочисленные заверения близких, Байден имел признаки когнитивного упадка еще с 2015 года. Авторы также пишут о том, что группа доверенных советников, в том числе Майк Донилон, Стив Ричетти и Брюс Рид, а также члены семьи Байдена, фактически помогли ему "украсть" выборы у демократов и американского народа, настаивая на повторном выдвижении "старика с нарушенным сознанием".

В книге "Первородный грех: Упадок президента Байдена, его сокрытие и катастрофическое решение баллотироваться снова" авторы называют решение об участии Байдена в выборах 2024 года "шокирующее эгоистическим, иллюзорным и опрометчивым провалившейся отчаянной ставкой".

Некоторые влиятельные демократы так возмущены действиями Байдена, что позволили использовать свои имена в книге. Среди них — Дэвид Плуфф, менеджер успешной кампании Обамы в 2008 году, заявивший: "Байден нас полностью подвел как партию".

Одно из самых шокирующих признаний касается инцидента на фандрейзинге в Лос-Анджелесе в июне 2024 года, когда Байден якобы не узнал Джорджа Клуни, ошеломившего актера. Другой гость вечера из Голливуда признался: "Это было как наблюдать за человеком, который уже не жив. Это было ужасно".

После этого и провальных дебатов с Трампом Клуни написал колонку для The New York Times, призвав Байдена снять свою кандидатуру.

В книге также упоминается, что физическое состояние Байдена настолько ухудшилось, что обсуждали возможность передвижения в коляске, но хотели отложить до завершения выборов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , сколько демократы вложили денег, чтобы скрыть от избирателей настоящее состояние здоровья Байдена.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14707263/joe-biden-original-sin-cover-up.html
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