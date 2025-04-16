Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года днем Овечкина.

Александр Овечкин

"Сегодня мы собрались на Capital One Arena как вашингтонцы, как хоккейные болельщики и как поклонники Great 8, чтобы отпраздновать это удивительное достижение Овечкина и поблагодарить его за то, что он был с "Вашингтон Кэпиталс" всю свою карьеру в НХЛ и стал невероятно важным. 11 апреля 2025 года объявляю "Днем Овечкина" в Вашингтоне, округ Колумбия, и рекомендую всем горожанам отметить это событие", — сообщила мэр Вашингтона.

При этом политолог Петр Олещук обратил внимание на то, что сама Мюриэл Баузер – демократ.

"Овечкин – рашист, сторонник бункерного психопата и его политики, который он неоднократно подчеркивал. Прошла неделя после теракта в Кривом Роге. Пару дней до теракта в Сумах. А в Вашингтоне – день рашистской наволочи", — отметил политолог.

При этом он подчеркнул, что Овечкин искренний фанат кремлевского диктатора Владимира Путина и постоянно рассказывает, как любит свою террористическую власть.

"Но в Вашингтоне "его день". Потому что тот хорошо забрасывает шайбы, и этим очень радует местный плебс", — подчеркнул политолог.

По его словам, в этом случае речь идет не о республиканце или MAGA, а о политике-демократе. Следовательно, говорит Олещук, у США огромные проблемы с моралью. И Дональд Трамп – это следствие этих проблем, а не причина, подытожил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 6 апреля российский хоккеист клуба "Вашингтон" Александр Овечкин установил новый исторический рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив 895-ю шайбу в регулярных матчах чемпионата. Таким образом он превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Грецки. Несмотря на активную поддержку президента РФ Владимира Путина, в США спортсмен считается настоящим героем.



