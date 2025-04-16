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Ткачик Олеся
Мэр Вашингтона Мюриэл Баузер объявила 11 апреля 2025 года днем Овечкина.
Александр Овечкин
При этом политолог Петр Олещук обратил внимание на то, что сама Мюриэл Баузер – демократ.
При этом он подчеркнул, что Овечкин искренний фанат кремлевского диктатора Владимира Путина и постоянно рассказывает, как любит свою террористическую власть.
По его словам, в этом случае речь идет не о республиканце или MAGA, а о политике-демократе. Следовательно, говорит Олещук, у США огромные проблемы с моралью. И Дональд Трамп – это следствие этих проблем, а не причина, подытожил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что 6 апреля российский хоккеист клуба "Вашингтон" Александр Овечкин установил новый исторический рекорд в Национальной хоккейной лиге (НХЛ), забросив 895-ю шайбу в регулярных матчах чемпионата. Таким образом он превзошел достижение легендарного канадца Уэйна Грецки. Несмотря на активную поддержку президента РФ Владимира Путина, в США спортсмен считается настоящим героем.
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