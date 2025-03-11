Белый дом обнародовал список из "50 достижений за 50 дней" президента Дональда Трампа в должности президента США.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

Согласно информации на официальном сайте, Трамп выделяет среди своих основных "побед" следующие пункты:

· обеспечение "бесподобной" охраны государственной границы;

· массовая депортация "нелегальных преступников, насильников и наркоторговцев";

· улучшение условий для американских работников;

· привлечение новых инвестиций в США в миллиарды долларов.

Также Белый дом отметил, что через 50 дней президентства Трамп достиг прогресса в мирном урегулировании конфликта между Россией и Украиной. Этот вопрос занимает 16 место среди "побед" Трампа. Официально заявлено, что он "стремится к миру в мире" и "успешно посадил Россию и Украину за стол переговоров во время исторических мирных переговоров в Саудовской Аравии с целью достижения мира".

Также в списке достижений упоминаются решения, такие как отмена бумажных соломинок, прекращение производства пенни, объявление английского языка на государственном и закрепление законодательно существования только двух статей.

В то же время последние заявления президента Трампа относительно войны России с Украиной демонстрируют его бездушие к продолжающемуся насилию. Он не только не выступает за прекращение кровопролития, но и, похоже, готов увеличить насилие, чтобы добиться своих целей.

Как отмечает издание The Atlantic, риторика Трампа демонстрирует явное изменение его позиции: он не просто выступает за "мир", а открыто ставит Россию в положительный свет, называя ее "хорошей", а Украину — "плохой". Трамп считает, что для достижения мира нужно заставить "поганца" понести еще большие потери.

Портал "Комментарии" уже писал, что США отвергают любые возможности для возвращения Украины к границам, которые существовали до 2014 или 2022 годов, подчеркивая, что это не реалистический вариант.