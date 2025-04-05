"Держитесь, это будет нелегко": Трамп сделал новое заявление о пошлинах Китая

Президент США Дональд Трамп заявил, что Китай пострадал сильнее, чем Соединенные Штаты из-за ответа на новые тарифы. По его словам, Китай вел себя неправильно с США.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social вновь раскритиковал Китай, который принял контрмеры на новые тарифы и ввел пошлины на американские товары. Трамп считает, что последствия таких мер будут хуже для Китая, а не США.

"Китай пострадал гораздо сильнее, чем США, даже не близко. Они и многие другие нации обращались с нами неоправданно плохо. Мы были немой и беспомощной мишенью для ударов, но не сейчас", — считает Трамп.

По его словам, из-за тарифов ситуация "будет нелегкой", однако в конце концов США достигнут результата, который войдет в историю.

"Мы возвращаем рабочие места и бизнес, как никогда раньше... Держитесь, это будет нелегко, но конечный результат будет историческим. Мы сделаем Америку снова великой!", — добавил Трамп.

2 апреля Трамп объявил о новых тарифах для большинства стран мира в размере от 10 до 50 процентов. Президент США ожидает, что таким образом поправит торговый баланс Соединенных Штатов с другими странами. По формуле администрации Трампа Китай получил 34% тарифов.

4 апреля Китай объявил о введении контрмер на решение США по пошлинам Трампа и ввел тарифы на американские товары на уровне 34%. Новые тарифы для США вступят в силу 10 апреля.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что первой реакцией Трампа на пошлины от Китая были слова, что Пекин сыграл неправильно и запаниковал.

Также "Комментарии" писали, что заметили странную логику действий Трампа в отношении России и новых тарифов США.