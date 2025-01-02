"Десять лет назад Украине очень не повезло": эксперт рассказал, кто из президентов США мог бы остановить Путина

Украина могла избежать аннексии Крыма, если бы в 2008 году президентом США стал другой лидер. Такое мнение высказал социолог и профессор Евгений Головах в интервью "Радио Свобода".

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"Украине очень не повезло, что десять лет назад победу на президентских выборах в США не одержал военный, соперничавший с Обамой", – отметил Головаха.

По мнению социолога, Барак Обама был слишком мягким лидером для сложившихся в мире сложных условий в конце 2000-х годов. Его подход к международной политике был направлен на избежание прямой конфронтации и поиск компромиссов, что, по мнению Евгения Головахи, создало благоприятную почву для дерзких действий России. В частности, слабость реакции Запада на российско-грузинскую войну в 2008 году стала сигналом Владимиру Путину о том, что его агрессивная политика может остаться безнаказанной.

Головах считает, что если бы Джон Маккейн, республиканец и бывший военный, стал президентом США в 2008 году, ситуация сложилась бы совсем иначе. Маккейн, известный своей решительностью и жесткой позицией по отношению к внешней политике, мог бы применить более эффективные меры сдерживания российской агрессии. Его военный опыт и авторитет среди союзников США обеспечили бы более сплоченный и сильный ответ Запада на возможные провокации со стороны России.

По мнению социолога, Путин бы дважды подумал перед тем, как прибегать к оккупации Крыма, если бы знал, что во главе США стоит президент, готовый к жестким санкциям, усилению военной поддержки Украины и решительным дипломатическим действиям. Маккейн мог бы объединить европейских союзников и создать единый фронт, который не оставил Кремлю никаких шансов на успех в его экспансионистских планах.

"Обама был слишком мягким для этих условий. Нам не повезло, что тогда президентом не стал решительный республиканец Маккейн, уважаемый за его военный опыт. Он бы точно не дал Путину шанс захватить Крым. США ответили бы очень жестко", – объяснил социолог.

Джон Маккейн был американским политиком, сенатором-республиканцем Аризоны. Он отличался резкой критикой политики Барака Обамы, Дональда Трампа, Ангелы Меркель и активно поддерживал Украину.

Барак Обама, в свою очередь, занимал пост президента США с 20 января 2009 года по 20 января 2017 года, переизбравшись в 2012 году на второй срок.

Напомним, Дональд Трамп, став новоизбранным президентом США, пообещал закончить войну России против Украины и предотвратить Третью мировую войну. Также специальный представитель Дональда Трампа по Украине и России Кит Келлог заявил, что президент не позволит повторить провальные Минские соглашения.

Ранее портал "Комментарии" писал, что в США заявили, что Путин делает ставку на военную силу и внутриполитическую стабильность.