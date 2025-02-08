Десятки стран выступили против этого решения Трампа: о чем идет речь

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС). На событие отреагировал правительства десятков стран по всему миру, став на защиту суда. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что в ответ на постановление, МУС призвал в пятницу 125 государств-участников, которые ратифицировали Римский статут, выступить против санкций, назвав действия Вашингтона попыткой "нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе".

На данный момент 79 стран, включая Бразилию, Канаду, Данию, Мексику и Нигерию, опубликовали совместное письмо, в котором предупредили, что санкции "увеличат риск безнаказанности за самые серьезные преступления и поставят под угрозу международное верховенство права".

"The Guardian" отмечает, что давние союзники США оказались в разногласиях с Вашингтоном, а глава ведущей глобальной правозащитной организации назвал его "мстительным".

СМИ также привело реакции ряда европейских лидеров. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции "поставят под угрозу институт, который призван гарантировать, что диктатора этого мира не смогут просто так преследовать людей и развязывать войны".

Франция сказала, что подтвердит свою поддержку МУС и мобилизуется вместе со своими партнерами, чтобы МУС мог продолжить свою миссию. В Лондоне представитель премьера Британии Кира Стармера заявил, что Великобритания поддерживает независимость суда.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что МУС дал "голос жертвам во всем мире" и что он "должен иметь возможность свободно вести борьбу с глобальной безнаказанностью", в то время как главное правозащитное учреждение ООН заявило, что решение Трампа должно быть отменено.

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