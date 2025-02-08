logo

BTC/USD

96128.93

ETH/USD

2639.84

LTC/USD

108.02

USD/UAH

41.75

EUR/UAH

43.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Десятки стран выступили против этого решения Трампа: о чем идет речь
commentss НОВОСТИ Все новости

Десятки стран выступили против этого решения Трампа: о чем идет речь

МУС призвал в пятницу 125 государств-участников, которые ратифицировали Римский статут, выступить против санкций США

8 февраля 2025, 12:20 comments1017
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Президент США Дональд Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда (МУС). На событие отреагировал правительства десятков стран по всему миру, став на защиту суда. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет "The Guardian".

Десятки стран выступили против этого решения Трампа: о чем идет речь

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

В публикации говорится, что в ответ на постановление, МУС призвал в пятницу 125 государств-участников, которые ратифицировали Римский статут, выступить против санкций, назвав действия Вашингтона попыткой "нанести ущерб его независимой и беспристрастной судебной работе".

На данный момент 79 стран, включая Бразилию, Канаду, Данию, Мексику и Нигерию, опубликовали совместное письмо, в котором предупредили, что санкции "увеличат риск безнаказанности за самые серьезные преступления и поставят под угрозу международное верховенство права".

"The Guardian" отмечает, что давние союзники США оказались в разногласиях с Вашингтоном, а глава ведущей глобальной правозащитной организации назвал его "мстительным".

СМИ также привело реакции ряда европейских лидеров. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что санкции "поставят под угрозу институт, который призван гарантировать, что диктатора этого мира не смогут просто так преследовать людей и развязывать войны".

Франция сказала, что подтвердит свою поддержку МУС и мобилизуется вместе со своими партнерами, чтобы МУС мог продолжить свою миссию. В Лондоне представитель премьера Британии Кира Стармера заявил, что Великобритания поддерживает независимость суда.

В свою очередь глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что МУС дал "голос жертвам во всем мире" и что он "должен иметь возможность свободно вести борьбу с глобальной безнаказанностью", в то время как главное правозащитное учреждение ООН заявило, что решение Трампа должно быть отменено.

Читайте также на портале "Комментарии" — МУС, который выдал ордер на арест Путина, отреагировал на введение санкций со стороны США.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:

Новости

Все новости