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Девушки приехали отдохнуть на Гавайях, а оказались в центре для депортаций, закованные в наручники

Девушек из Германии бросили в тюрьму, а затем депортировали даже несмотря на то, что у них было разрешение на въезд в США

сегодня, 09:25
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Ткачик Олеся

Две молодые немки, Шарлотта Поль, которой 19 лет и 18-летняя Мария Лепере, не ожидали, что их долгожданное путешествие на Гавайи превратится в настоящий кошмар. Едва прибыв в Гонолул, девушек задержали пограничники США и уже на следующее утро депортировали.

Девушки приехали отдохнуть на Гавайях, а оказались в центре для депортаций, закованные в наручники

Девушки, которых депортировали из США

Путешественницы планировали побыть на Гавайях, а затем продолжить маршрут в Калифорнию и Коста-Рику. Однако то, что они не забронировали жилье на все время пребывания, вызвало подозрение у пограничной службы. Несмотря на наличие электронного разрешения на въезд в США (ESTA), девушек обвинили в потенциальном намерении работать нелегально.

После нескольких часов допросов их заковали в наручники и отправили в центр содержания для депортации. Там их ждала непростая ночь: обыски, полный скан тела, тюремные униформы, заплесневевшие матрасы, примитивные условия и предупреждения не есть просроченную пищу.

На следующее утро туристок принудительно вернули в аэропорт. Они попросили депортировать их в Японию, а не обратно в Германию. В то же время МИД Германии подчеркнул: даже с ESTA окончательное решение о въезде принимает пограничник.

Этот инцидент не одинок. Подобные истории с другими туристами из Канады, Великобритании и Германии все чаще встречаются на американских границах. Кто-то провел недели в иммиграционных тюрьмах, кого-то перевозили в наручниках, а некоторые оказались в полной изоляции.

Туристы часто не понимают, за что их задерживают, даже когда добровольно предлагают покинуть страну. Власти более жестко реагируют на любые нарушения из-за политики в борьбе с нелегальной миграцией, которая активизировалась в США в последнее время.

На фоне таких историй европейцы все чаще откладывают поездки в Штаты. За последний месяц поток туристов в США из-за границы упал на 12%. А новые случаи депортаций только подливают масла в огонь недоверия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в США одним решением чиновников Трампа "подвесили" всех мигрантов.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14630155/reason-two-hawaii-tourists-jailed-deported.html
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