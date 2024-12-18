Действительно ли Байден уже сам не принимает решения по Украине: что заявили в Госдепе

В Госдепе США заявили, что, учитывая то, что уже чуть больше, чем через месяц вступит в свои права новая администрация США, администрация Джо Байдена полностью на связи с новой командой избранного президента Дональда Трампа. Происходит постоянная коммуникация по вопросам внешней политики, в том числе в контексте войны России против Украины. следовательно, важные решения согласовываются. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал спикер Госдепа США Мэтью Миллер во время выступления в Международном пресс-центре Вашингтона, пишет "Укринформ".

США. Фото: из открытых источников

"Мы общались с новой администрацией по целому ряду вопросов внешней политики", – подтвердил спикер.

Он напомнил, что президент Джо Байден встречался лично с избранным президентом Дональдом Трампом в Белом доме, госсекретарь Энтони Блинкен имел разговор с назначенным министром Марко Рубио. Кроме того, советник Белого дома по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан заявлял, что неоднократно общался со своим преемником.

В то же время в контексте украинского вопроса, Миллер подчеркнул, что никто не может диктовать Украине, вступать ли ей в переговорный процесс, и когда это нужно делать.

"Украина – это страна, которая является жертвой агрессии России, и они должны решать, каким путем двигаться дальше", – заявил Мэтью Миллер.

Чиновник отметил, что именно Украина несет на себе бремя российской агрессии, в то время, как украинцы страдают от военных преступлений и зверств.

"Они (украинцы — ред.) заслужили право принимать эти решения. Никто другой в мире не заслужил право делать это за них", – заявил представитель Госдепа США.

Стоит отметить, министр финансов США Джанет Йеллен считает, что будущая администрация Дональда Трампа не будет менять предоставленный в пользу Украины заем в $20 млрд, который будет выплачиваться за счет замороженных российских активов. По ее словам, заем не предусматривает использование денег американских налогоплательщиков.

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