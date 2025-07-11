Действительно ли дружбе Трампа и Путина пришел конец: в Politico дали ответ

К главе Белого дома Дональду Трампу наконец-то пришло понимание, что российский диктатор Владимир Путин, которого американский лидер называл "хорошим парнем", просто того разыграл. Теперь Дональд Трамп может в самом деле занять жесткую позицию в отношении РФ. Как передает портал "Комментарии", об этом в своей колонке для Politico пишет обозреватель Джейми Деттмер.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

Обозреватель отмечает, Трамп теперь понял, что проблема в Путине, поэтому ему нужно оказать давление на Россию, что он и может сделать.

При этом Деттмер задается вопросом, действительно ли Трамп окажет такое давление, которое может заставить Путина остановиться? На этот вопрос пока что нет ясного ответа, ведь Трамп остается очень непредсказуемым политиком.

Деттмер отметил, что тактика ведения переговоров у Трампа хорошо работала в бизнесе. Но с Путиным она не срабатывает.

"Путин может легко прийти к выводу, как он, очевидно, уже делал раньше, что лай Трампа хуже его укусов, и что он может просто переждать", — выразил мнение обозреватель.

Обозреватель напомнил, что Трамп заявил, что готов рассмотреть законопроект о жестких санкциях в отношении РФ, включая 500-процентные пошлины для стран, покупающих российскую нефть, газ, уран и другие ключевые экспортные товары. Теперь осталось дождаться, готов ли президент США перейти от жестких слов к жёстким действиям.

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