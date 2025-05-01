Действительно ли Маск покидает администрацию Трампа: о чем намекнул миллиардер

Руководитель Департамента эффективности правительства миллиардер (DOGE) Илон Маск дал понять, что больше не будет работать в администрации Дональда Трампа. Об этом пишет CNBC.

Илон Маск. Фото из открытых источников

"Я просто хотел бы поблагодарить всех. Для меня было честью работать с вами, поэтому спасибо вам за все", — сказал Маск на заседании правительства 30 апреля.

В ответ президент США Дональд Трамп выразил слова благодарности за помощь Маска, подчеркнув, что миллиардер "действительно многим пожертвовал" и с ним "обращались очень несправедливо".

"Ну, им нравится жечь мои машины, что не очень хорошо", — ответил Маск, имея в виду случаи вандализма против автомобилей Tesla, которые сопровождали его работу в DOGE.

Трамп акцентировал, что "подавляющее большинство людей в этой стране действительно уважают и ценят" Маска, и предложил ему оставаться в своей команде "сколько угодно".

Илон Маск подвел итоги своей работы, отметив, что благодаря сокращению федерального правительства удалось сэкономить 160 миллиардов долларов, хотя это и значительно меньше, чем он прогнозировал изначально.

Читайте также на портале "Комментарии" — миллиардер Илон Маск вновь выразил серьезную обеспокоенность по поводу будущего человечества. В серии сообщений на платформе X он заявил, что мир стоит на пороге экзистенциального кризиса, который, по его мнению, угрожает самой основе цивилизации.

53-летний основатель Tesla не в первый раз поднимает вопрос демографического спада. Еще в 2023 году он назвал уменьшение численности населения "наибольшей угрозой для человечества". На этот раз Маск повторил свою оговорку, отметив 29 апреля: "Упадок рождаемости — это экзистенциальная проблема".



