Действительно ли на саммите НАТО мог быть двойник Трампа: что известно

После участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Гааге социальные сети разразились новыми теориями заговора. Причиной стали фотографии, на которых президент США выглядит значительно ниже, чем обычно. Именно такие заявления стали основой новых подозрений о возможном появлении "двойника" Трампа на международной арене.

Трамп на общем фото на саммите НАТО в Гааге. Фото из открытых источников

На фотографиях с саммита НАТО в Гааге Дональд Трамп стоит рядом с другими мировыми лидерами и выглядит относительно ниже или имеет подобный рост, как и другие. Это при том, что во время последнего медосмотра президента США было установлено, что рост Трампа составляет 193 см, а вес – 100 кг.

Таким образом, Трамп должен быть выше, чем большинство руководителей стран на фото, что и породило распространившиеся в соцсети теории заговора о двойнике президента США.

"Когда я увидел видео, снятое сегодня раньше, я удивился, почему он такой низкий", — заметил кто-то.

"Очевидно, что это не настоящий. Недостаточно высокий. Люди отмечали, что он одновременно в нескольких местах был", — добавляет другой.

"Это был двойник Трампа", – издал третий.

Несмотря на конспирологические теории о двойнике Трампа, вероятно, именно президент США был на саммите НАТО в Гааге. Несмотря на то, что Трамп имеет рост выше среднего показателя, на фотографии он стоял рядом с королем Нидерландов Виллемом-Александром, рост которого 198 см, а также с президентом Турции Реджепом Эрдоганом – 183 см. Таким образом, рядом с высокими мужчинами, Трамп мог выглядеть ниже обычного.

Кроме того, мировые лидеры также могут обувать специальную обувь, чтобы казаться выше или ниже. Также важным фактором может стать угол съемки и осанка Трампа и других лидеров во время фотографирования.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что королева Нидерландов высмеяла Трампа в прямом эфире.

Также "Комментарии" писали, что в Японии привели доказательства существования двойников Путина.