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Действительно ли спецпредставитель Трампа по Украине сразу после Киева собрался в Москву

Ссылаясь на источники Bloomberg отмечает, что спецпредставитель Трампа по Украине может посетить Москву, но только, если его пригласят

18 декабря 2024, 13:02 comments1197
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Кравцев Сергей

Специальный представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. При этом он не отрицает, что может также отправиться с визитом в Москву. Но это произойдет, если он получит на это соответствующее приглашение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.

Действительно ли спецпредставитель Трампа по Украине сразу после Киева собрался в Москву

Кит Келлог. Фото из открытых источников

Ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией, СМИ отмечает, Келлог также планирует посетить Лондон, Париж и Рим. Источник издания добавил, что пока такие планы не были окончательно сформированы.

"Потенциальная готовность Келлога посетить Москву после инаугурации Трампа 20 января стала бы неординарным шагом для американского чиновника на фоне ряда санкций против России, введенных после вторжения в Украину в феврале 2022 года", — считают в Bloomberg.

Собеседница издания обратила внимание, что ключевая цель поездки будет состоять в том, что Кит Келлог должен будет собрать максимум информации, а не на реализации какой-то конкретной политической цели.

В то же время в команде Дональда Трампа пока не ответили на запрос Bloomberg относительно такой запланированной поездки.

Читайте также на портале "Комментарии" — "NBC News" со ссылкой на несколько осведомленных источников отмечает, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", которую развязала Россия. В то же время, будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог убежден, что войну в Украине можно завершить в ближайшие несколько месяцев. Учитывая те обстоятельства, которые сейчас известны, реально ли завершить войну в 2025 году? На чем будет настаивать Трамп? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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Источник: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-12-17/trump-s-ukraine-envoy-traveling-to-kyiv-open-to-moscow-visit
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