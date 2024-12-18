Действительно ли спецпредставитель Трампа по Украине сразу после Киева собрался в Москву

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Кравцев Сергей
Специальный представитель новоизбранного президента Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог намерен посетить Киев в следующем месяце. При этом он не отрицает, что может также отправиться с визитом в Москву. Но это произойдет, если он получит на это соответствующее приглашение. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет Bloomberg.
Кит Келлог. Фото из открытых источников
Ссылаясь на источник, который знаком с ситуацией, СМИ отмечает, Келлог также планирует посетить Лондон, Париж и Рим. Источник издания добавил, что пока такие планы не были окончательно сформированы.
Собеседница издания обратила внимание, что ключевая цель поездки будет состоять в том, что Кит Келлог должен будет собрать максимум информации, а не на реализации какой-то конкретной политической цели.
В то же время в команде Дональда Трампа пока не ответили на запрос Bloomberg относительно такой запланированной поездки.
Читайте также на портале "Комментарии" — "NBC News" со ссылкой на несколько осведомленных источников отмечает, что команда новоизбранного президента США Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности провела обсуждение с Белым домом и представителями Украины для поиска путей "прекращения войны", которую развязала Россия. В то же время, будущий спецпредставитель США по Украине и России Кит Келлог убежден, что войну в Украине можно завершить в ближайшие несколько месяцев. Учитывая те обстоятельства, которые сейчас известны, реально ли завершить войну в 2025 году? На чем будет настаивать Трамп? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.
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