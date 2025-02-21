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Действительно ли США готовятся выйти из ООН: какой законопроект готовят республиканцы

В Республиканской партии считают, что Организация Объединенных Наций превратилась в платформу для тиранов и место для нападений на Америку и ее союзников

сегодня, 10:36
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Кравцев Сергей

Конгрессмены из Республиканской партии представили законопроект о выходе США из ООН. Законодатели хотят представить документ в Палате представителей США. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает Fox News.

Действительно ли США готовятся выйти из ООН: какой законопроект готовят республиканцы

США в ООН. Фото: из открытых источников

Отмечается, что сенатор Майк Ли, республиканец от штата Юта, представил законопроект под названием "Акт о полном выходе из Организации Объединенных Наций до 2025 года", который предлагает прекратить членство США в ООН и ее аффилированных органах, а также финансирование этих групп.

Республиканец от Техаса Чип Рой готов представить законопроект в Палате представителей.

"Организация Объединенных Наций превратилась в платформу для тиранов и место для нападений на Америку и ее союзников. Мы должны прекратить платить за это", — сказал Майк Ли в интервью Fox News.

Рой в свою очередь в эфире Fox News обвинил ООН в коррумпированности и том, что организация "в течение десятилетий не смогла предотвратить войны, геноциды, нарушения прав человека и даже пандемии".

Соавторами законопроекта также выступили республиканцы Майк Роджерс — конгрессмен из Алабамы, Илай Крейн из Аризоны, Диана Харшбаргер из Теннесси, Анна Паулина Луна из Флориды, Гарриет Хейгеман из Вайоминга, Джош Бречин из Оклахомы, Томас Масси из Кентукки и Марджори Тейлор Грин из Джорджии.

Как отмечается, законопроект также определяет, что США не могут участвовать в мирных переговорах с ООН, и запрещает исполнительной власти заключать любые соглашения о членстве в ООН или ее дочерних организациях без одобрения Сената.

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