Действия Байдена снова поставили под угрозу помощь Украине: что произошло

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Ткачик Олеся
По информации Reuters, Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о своей стратегии по войне в Украине. Документ администрация Байдена-Гаррис должна была подать еще в июне, но сделала это только недавно, отмечает политтехнолог Олег Постернак и добавляет, что сделала это после того, как республиканцы пригрозили затормозить дальнейшие инициативы на финансирование поддержки Украины.
США и Украина
Он напомнил, что уже совсем скоро начнутся дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Гаррис и украинский вопрос будет обязательно поднят.
Эксперт предположил, что, возможно, на дебатах она озвучит неэтажные тезисы, но вряд ли это нужно в условиях внутриполитического противостояния.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что состоявшийся на платформе Х экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с миллиардером Илоном Маском заявил, что если бы он был у власти, Россия не решилась бы на вторжение в Украину.
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