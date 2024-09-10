Действия Байдена снова поставили под угрозу помощь Украине: что произошло

По информации Reuters, Белый дом передал Конгрессу засекреченный доклад о своей стратегии по войне в Украине. Документ администрация Байдена-Гаррис должна была подать еще в июне, но сделала это только недавно, отмечает политтехнолог Олег Постернак и добавляет, что сделала это после того, как республиканцы пригрозили затормозить дальнейшие инициативы на финансирование поддержки Украины.

США и Украина

"То есть снова действия Байдена поставили бы под угрозу украинскую поддержку. Думаю, там будет набор клише и общих фраз, оправдывающих ограниченную, гибкую и кое-где абсолютно провальную линию Байдена-Гаррис в украинском направлении", — отмечает эксперт.

Он напомнил, что уже совсем скоро начнутся дебаты между Дональдом Трампом и Камалой Гаррис и украинский вопрос будет обязательно поднят.

"Если векторная позиция Трампа уже артикулируется в информационном пространстве (с поправкой на предвыборную манипуляцию и желание Трампа показать себя более реалистичным и успешным во внешней политике), то украинская программа Гаррис покрыта, в принципе, тайнами", — говорит Постернак.

Эксперт предположил, что, возможно, на дебатах она озвучит неэтажные тезисы, но вряд ли это нужно в условиях внутриполитического противостояния.

"Украинская война где-то далеко, а простого американца волнует инфляция, миграция, аборты. Ну, на крайний случай Израиль", — подчеркнул эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что состоявшийся на платформе Х экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с миллиардером Илоном Маском заявил, что если бы он был у власти, Россия не решилась бы на вторжение в Украину.



