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Действия Гегсета по отношению к Украине вызвали шок в Белом доме: что происходит

Решение Гегсета оказалось неожиданным даже для высшего руководства, в частности, для Трампа, который во вторник открыто заявил, что санкционировал прекращение поставок.

9 июля 2025, 07:55
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Клименко Елена

Глава Пентагона Пит Гегсет принял решение о временном прекращении поставок оружия Украине, не согласовав свои действия с Белым домом. Этот шаг стал неожиданным для ключевых представителей администрации США и вызвал путаницу по поводу официального объяснения инцидента, сообщает CNN со ссылкой на пять осведомленных источников.

Действия Гегсета по отношению к Украине вызвали шок в Белом доме: что происходит

Фото: из открытых источников

Неожиданное решение Гегсета застало врасплох даже президента Дональда Трампа, который публично заявил, что не одобрял паузу в военной помощи. Во время заседания правительства Трамп отметил продолжение поддержки Украины, отреагировав на ситуацию словами: "Я не знаю, почему бы вам не сказать мне?".

Это уже второй случай через год, когда министр обороны инициировал приостановку поставок — похожая ситуация произошла в феврале, но тогда ее быстро свернули. Нынешняя пауза продолжалась несколько дней и была отменена только после вмешательства самого Трампа.

О решении не проинформировали также спецпосланник США в Украине Кит Келлог и советник президента по нацбезопасности, госсекретарь Марко Рубио — оба узнали о ситуации со СМИ.

Представитель Белого дома Каролайн Ливитт фактически подтвердила, что сообщение о паузе не поступало раньше времени. Она отметила, что Минобороны производило оценку, чтобы убедиться, что вся внешняя помощь отвечает американским интересам. В то же время Ливитт подчеркнула: президент Трамп принял решение продолжить военную поддержку Украины, отмечая, что США будут помогать сдерживать насилие и что глава государства полностью доверяет руководству Пентагона.

Портал "Комментарии" уже писал, что оппозиционный экономист и бывший высокопоставленный чиновник Центробанка России и Минфина Сергей Алексашенко прокомментировал возможность нового наступления армии РФ на севере Украины — в частности в Черниговской или Киевской областях.



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Источник: https://edition.cnn.com/2025/07/08/politics/hegseth-did-not-inform-white-house-ukraine-weapons-pause
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