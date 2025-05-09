В первые месяцы президентства Дональд Трамп рассматривал Россию как потенциального геополитического партнера по борьбе с влиянием Китая и Ирана. Согласно комментарию Ивана Уса, главного аналитика НИСИ, США надеялись, что Москва поспособствует передаче иранских ядерных разработок. Именно поэтому в Вашингтоне долгое время звучала риторика, похожая на кремлевскую: США избегали критики России и не поддерживали инициативы Украины.

Дональд Трамп и Владимир Путин. Фото: 24 Канал

Однако ближе к завершению символических 100 дней в Белом доме росло осознание – Кремль не собирается выполнять взятую на себя роль. После поездки спецпредставителя Стива Виткоффа в Москву и переговоров с иранской стороной стало ясно: Тегеран не планирует делиться своими технологиями, даже через посредство РФ.

Эту информацию сразу передали Трампу. Реакция была молниеносной — он провел отдельную встречу с Владимиром Зеленским в Ватикане, где риторика в отношении Украины стала более сдержанной, а отказ США от пророссийских заявлений стал очевидным.

Усс считает, что последняя встреча Путина с Си Цзиньпином только ускорит реакцию США. С 13 мая Трамп начинает визит в Саудовскую Аравию, ОАЭ и Катар, вероятно, с целью договориться об увеличении добычи нефти — сценарии, который в 1980-х использовал Рональд Рейган, чтобы финансово исчерпать СССР.

Цены на нефть уже падают, и Трамп может усилить давление, чтобы нанести экономический удар по России, зависимой от энергоэкспорта. Даже Китай может выиграть удешевление сырья, но главная цель США — дать Кремлю почувствовать последствия потерянного доверия.

Кроме того, США постепенно возобновляют помощь Украине. Это свидетельствует об изменении подхода Трампа и о серьезных вызовах для Москвы.

Портал "Комментарии" писал, что Президент Литвы Гитанас Науседа резко осудил празднование 9 мая в Москве, назвав его попыткой прикрыть агрессивную политику Кремля. Как сообщает Delfi, Науседа считает, что подобные торжества являются не более чем пропагандистским шоу, цель которого оправдать преступления России, в том числе на фоне войны в Украине.