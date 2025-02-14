Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.

Ди Вэнс

"‎Угроза внутри [Европы]"‎, — сказал вице-президент.

В этом контексте он обратил внимание на отмену второго тура выборов в Румынии на фоне победы в первом туре независимого кандидата. По словам Вэнса, такая угроза есть и в Германии. Политик также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена вопросом безопасности Евросоюза, однако вместе с тем в Белом доме убеждены, что сделка для украинского урегулирования может быть достигнута.

При этом Ди Вэнс более детально остановился на выборах в Румынии.

"Согласно озвученным доводам, российская дезинформация, распространявшаяся в ходе кампании, могла повлиять на результаты голосования. Но позвольте спросить у европейских партнеров: вы действительно считаете, что Россия действует неправомерно, размещая подобные материалы? Безусловно, мы осуждаем такое вмешательство. Однако если демократическая система способна рухнуть из-за вбросов, на которые тратятся сотни тысяч долларов, о какой ее прочности может идти речь?" — заявил Вэнс.

По его мнению, такие случаи якобы ставят под сомнение приверженность Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. По его мнению, способность демократии противостоять манипуляциям должна быть краеугольным камнем современных политических институтов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ изменили позицию относительно переговоров по Украине.



