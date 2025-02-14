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Ткачик Олеся
Вице-президент США Джей Ди Вэнс на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что Россия и Китай не являются главными угрозами для Европы.
Ди Вэнс
В этом контексте он обратил внимание на отмену второго тура выборов в Румынии на фоне победы в первом туре независимого кандидата. По словам Вэнса, такая угроза есть и в Германии. Политик также подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа обеспокоена вопросом безопасности Евросоюза, однако вместе с тем в Белом доме убеждены, что сделка для украинского урегулирования может быть достигнута.
При этом Ди Вэнс более детально остановился на выборах в Румынии.
По его мнению, такие случаи якобы ставят под сомнение приверженность Европы высоким стандартам устойчивости к внешним угрозам. По его мнению, способность демократии противостоять манипуляциям должна быть краеугольным камнем современных политических институтов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ изменили позицию относительно переговоров по Украине.
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