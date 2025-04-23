Ди Вэнс в Индии на встрече с Моди сделал мрачное пророчество

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Ткачик Олеся
Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время своего визита в Индию заявил, что мир может столкнуться с темными временами, если такие ключевые государства, как Индия и США, не сумеют наладить эффективное сотрудничество. Встретившись в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, он отметил важность стратегического партнерства между двумя странами.
Джей Ди Вэнс
Визит Джей Ди Вэнса в Индию состоялся в рамках его международного турне, в рамках которого он также встретился с Папой Франциском в Риме — незадолго до смерти понтифика.
Во время визита в Индию внимание вице-президента было сосредоточено прежде всего на экономических вопросах. Он посетил город Джайпур, где выступил с речью о перспективах торгового сотрудничества между государствами. "Я убежден, что США и Индия могут достичь многого вместе", — заявил он.
Вэнс вместе с женой Ушей, имеющей индийские корни, принял участие в церемонии с красной дорожкой, посетил храм Акшардхам и присоединился к нескольким культурным мероприятиям.
В своем выступлении Вэнс защитил решение Дональда Трампа о введении пошлин, подчеркнув, что это не было началом "торговой войны", как это подавали критики. Напротив, это был шаг к более справедливому перераспределению мировой торговли.
Вэнс выразил уверенность, что партнерство между Индией и США будет оставаться крепким, особенно в сферах энергетики и обороны. Он также похвалил Нарендру Моди за его "жесткую позицию на переговорах", отметив, что именно это вызывает уважение Дональда Трампа.
Завершая выступление, вице-президент выразил надежду, что совместными усилиями Индия и США смогут сделать XXI век "лучшим веком в истории человечества".
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после смерти Папы Вэнс получил новое прозвище.
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