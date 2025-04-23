logo

BTC/USD

93551.28

ETH/USD

1779.71

LTC/USD

84.06

USD/UAH

41.70

EUR/UAH

48.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Досуг
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Мир США Ди Вэнс в Индии на встрече с Моди сделал мрачное пророчество
commentss НОВОСТИ Все новости

Ди Вэнс в Индии на встрече с Моди сделал мрачное пророчество

Ди Вэнс посетил Индию и встретился с Моди, перед которым защитил решение Трампа по пошлинам

сегодня, 09:55
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Ткачик Олеся

Вице-президент Соединенных Штатов Джей Ди Вэнс во время своего визита в Индию заявил, что мир может столкнуться с темными временами, если такие ключевые государства, как Индия и США, не сумеют наладить эффективное сотрудничество. Встретившись в Нью-Дели с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, он отметил важность стратегического партнерства между двумя странами.

Ди Вэнс в Индии на встрече с Моди сделал мрачное пророчество

Джей Ди Вэнс

"Если Индия и США смогут эффективно сотрудничать, 21-й век станет эпохой мира и процветания. Если нет — это может обернуться темным периодом для всего человечества", — подчеркнул Вэнс.

Визит Джей Ди Вэнса в Индию состоялся в рамках его международного турне, в рамках которого он также встретился с Папой Франциском в Риме — незадолго до смерти понтифика.

Во время визита в Индию внимание вице-президента было сосредоточено прежде всего на экономических вопросах. Он посетил город Джайпур, где выступил с речью о перспективах торгового сотрудничества между государствами. "Я убежден, что США и Индия могут достичь многого вместе", — заявил он.

Вэнс вместе с женой Ушей, имеющей индийские корни, принял участие в церемонии с красной дорожкой, посетил храм Акшардхам и присоединился к нескольким культурным мероприятиям.

"Меня поразила красота древней архитектуры Индии, богатство ее истории и традиций, а также ясное видение будущего", — отметил он.

В своем выступлении Вэнс защитил решение Дональда Трампа о введении пошлин, подчеркнув, что это не было началом "торговой войны", как это подавали критики. Напротив, это был шаг к более справедливому перераспределению мировой торговли.

"Америка вместе с друзьями, например Индия, может построить достойное будущее для наших народов", — сказал он.

Вэнс выразил уверенность, что партнерство между Индией и США будет оставаться крепким, особенно в сферах энергетики и обороны. Он также похвалил Нарендру Моди за его "жесткую позицию на переговорах", отметив, что именно это вызывает уважение Дональда Трампа.

"Я сказал премьеру, что уровень его поддержки заставляет меня позавидовать ему", — пошутил он.

Завершая выступление, вице-президент выразил надежду, что совместными усилиями Индия и США смогут сделать XXI век "лучшим веком в истории человечества".

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что после смерти Папы Вэнс получил новое прозвище.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.dailymail.co.uk/news/article-14635471/Jd-vance-dark-time-humanity-death-pope-francis.html
Теги:

Новости

Все новости