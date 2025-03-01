Диалога Трампа и Зеленского больше не будет: как теперь остановить огонь в Украине

Рубрики
МЕНЮ
Кравцев Сергей
Понимая темперамент президента США Дональда Трампа говорить о том, что в ближайшем будущем может произойти новый диалог с президентом Украины Владимиром Зеленским – не приходится. Отношения двух лидеров испорчены "без возможности восстановления". От этого однозначно выигрывает российский диктатор Владимир Путин. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Financial Times".
Владимир Зеленский и Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
При этом в издании назвали перепалку в Белом доме "зрелищем, подобного которому мы никогда не видели" и от которого Путин "потирает руки от радости".
Авторы публикации отмечают, что теперь Вашингтон не будет играть первую скрипку, как вопросе прекращения войны в Украине, так и дальнейшей поддержке Украины. Все это теперь ложится исключительно на плечи Европы. Указывается, что европейцам "придется самим обеспечивать прекращения огня в Украине".
Читайте также на портале "Комментарии" — администрация президента США Дональда Трампа может пойти на достаточно резкий шаг и прекратить дальнейшую косвенную поддержку Украины, включая другие виды военного финансирования, обмен разведданными и подготовку военных. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "NYT", со ссылкой на представителя администрации Трампа.
Также издание "Комментарии" сообщало – на Западе намекнули, что переговоры о прекращении войны между Украиной и РФ откладываются.
Новости