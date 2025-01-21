Дипломат назвал главную тревожную новость для США и мира после инаугурации Трампа

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Кравцев Сергей
Много сказано уже об инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, однако есть один тревожный вывод – американцы готовы к диктатуре и экспансионизму. И это очень тревожная новость для США и мира. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан.
Дональд Трамп. Фото: из открытых источников
При этом дипломат отмечает, что он хотел бы скорее ошибаться в своих прогнозах, но ближайшие месяцы могут запомниться в истории человечества, как время разрушения правил и ценностей.
Читайте на портале "Комментарии" — новый глава Белого дома Дональд Трамп не рискнет навязывать Украине окончание войны с компромиссом, который бы выглядел для мирового сообщества как победа российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет аналитик "Sky News" по безопасности и обороне Дебора Хейнса.
Эксперт заявляет, что в таком случае Дональд Трамп может попытаться склонить лидера Кремля к замораживанию фронта на текущих линиях фронта. Ведь Путин сначала стремился захватить всю Украину и установить марионеточное правительство, лояльное Москве.
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