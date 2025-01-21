Дипломат назвал главную тревожную новость для США и мира после инаугурации Трампа

Много сказано уже об инаугурации 47-го президента США Дональда Трампа, однако есть один тревожный вывод – американцы готовы к диктатуре и экспансионизму. И это очень тревожная новость для США и мира. Как сообщает портал "Комментарии", об этом заявил дипломат, политический эксперт, бывший заместитель командира роты добровольческого формирования Бориспольского местного территориального общества №1 Вадим Трюхан.

Дональд Трамп. Фото: из открытых источников

"Меня вот не поразили ни Маск, ни жена Трампа, ни ди Вэнс, ни даже сам Дональд Трамп. Ничего нового ведь. Совершенно. А вот то, как себя вели присутствующие, от конгрессменов до судей и экс-президентов и их жен реально напрягло. Американцы готовы к диктатуре и экспансионизму. И это очень тревожная новость для США и мира", – отметил Вадим Трюхан.

При этом дипломат отмечает, что он хотел бы скорее ошибаться в своих прогнозах, но ближайшие месяцы могут запомниться в истории человечества, как время разрушения правил и ценностей.

Читайте на портале "Комментарии" — новый глава Белого дома Дональд Трамп не рискнет навязывать Украине окончание войны с компромиссом, который бы выглядел для мирового сообщества как победа российского диктатора Владимира Путина. Об этом пишет аналитик "Sky News" по безопасности и обороне Дебора Хейнса.

Эксперт заявляет, что в таком случае Дональд Трамп может попытаться склонить лидера Кремля к замораживанию фронта на текущих линиях фронта. Ведь Путин сначала стремился захватить всю Украину и установить марионеточное правительство, лояльное Москве.

"Нет никаких признаков, что он отказался от этих амбиций, хотя теперь ключевыми целями стали полный захват восточных регионов Донецка и Луганска на Донбассе, а также Херсона и Запорожья на юге, наряду с гарантиями, что Украина не вступит в НАТО", — говорится в материале.



