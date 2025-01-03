Ограничение цены на российскую нефть на уровне $60 поначалу способствовало уменьшению доходов Кремля, но впоследствии Москва нашла способы обходить санкции. Российский "теневой" флот значительно ослабил эффективность усилий Запада.

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Как отмечает Bloomberg, попытки усилить контроль соблюдения ограничений часто оказывались формальными или малоэффективными. В то же время такие страны как Китай, Индия и Турция активно зарабатывают на переработке российской нефти в продукты, легально экспортируемые в ЕС, США и другие регионы.

Для достижения заметного результата необходимо вводить санкции не только против теневого флота, но и против нефтеперерабатывающих предприятий и финансовых учреждений, участвующих в покупке нефти по завышенным ценам.

Дипломатические сложности остаются значительным вызовом. Индия, которую США считают ключевым партнером в области безопасности, недовольна санкциями против Ирана и других стран. Китай продолжает активно противостоять американским ограничениям. Предоставление компаниям и банкам достаточного времени для адаптации перед введением вторичных санкций может снизить напряжение.

ЕС также должен усовершенствовать механизмы правоприменения, отличающиеся между государствами-членами, и обеспечить надлежащее финансирование этих мер. Кроме того, требование предоставлять более детализированную документацию от судовладельцев может существенно усложнить подлог данных.

Портал "Комментарии" писал, что новоизбранный президент Дональд Трамп привлек профессионалов для усиления давления на Россию и принуждения ее к миру. Кот Келлог активно работает над этими вопросами, однако дружба 47-го президента США с Илоном Маском вызывает беспокойство.