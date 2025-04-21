Для Украины наступил новый циничный этап "выкручивания рук" под контролем США

Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков считает, что наступил новый этап "выкручивания рук" для Украины со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Трамп предлагает Украине идти на уступки без гарантий безопасности в будущем, или потерять существующую поддержку от США уже сегодня.

Дональд Трамп и Владимир Зеленский

Николай Белесков прокомментировал информацию WSJ, где главное предложение США предусматривает признание аннексии Крыма Россией и блокирование вступления Украины в НАТО. По его словам, администрация Трампа ожидает, что Украина согласится на такой вариант, иначе будет давить на Киев.

"Новый этап выкручивания рук Украины пришел. Ключевым инструментом давления США на нас является то, что хотя Европа имеет деньги и даже может быть готова их тратить, но только США имеют достаточное производство отдельных категорий вооружения и военной техники, а также разведывательные данные. Кажется, именно на это намекал Трамп, когда отвечал на предложение Украины купить 10 батарей Patriot", — считает Белесков.

По мнению Белескова, команда Трампа под давлением предлагает Украине два варианта действий. Первый состоит в согласовании с позицией Белого дома, не дающего гарантий безопасности для Украины. В то время как другой сценарий предполагает полный отказ от помощи США, если Киев не примет условия Трампа.

"На сегодняшний день Дональд Трамп и Ко предлагают Украине по истине очень циничную альтернативу. Или соглашайтесь на урегулирование, где ваши суверенитет и безопасность не гарантированы, и как следствие будущее Украины не обеспечено. Или не будете иметь доступ к вооружению и разведывательным данным здесь и сейчас — и, как следствие, риски будут нарастать здесь и сейчас с точки зрения ведения успешной обороны", — анализирует Белесков.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ждет Украину, если она согласится на "мир" от Трампа и откажется от Крыма.

Также "Комментарии" писали, в чем состоит глубинный замысел Трампа закончить войну в Украине.