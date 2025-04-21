Для Украины наступил новый циничный этап "выкручивания рук" под контролем США

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Slava Kot
Старший аналитик фонда "Вернись живым" Николай Белесков считает, что наступил новый этап "выкручивания рук" для Украины со стороны Соединенных Штатов. По его словам, Трамп предлагает Украине идти на уступки без гарантий безопасности в будущем, или потерять существующую поддержку от США уже сегодня.
Дональд Трамп и Владимир Зеленский
Николай Белесков прокомментировал информацию WSJ, где главное предложение США предусматривает признание аннексии Крыма Россией и блокирование вступления Украины в НАТО. По его словам, администрация Трампа ожидает, что Украина согласится на такой вариант, иначе будет давить на Киев.
По мнению Белескова, команда Трампа под давлением предлагает Украине два варианта действий. Первый состоит в согласовании с позицией Белого дома, не дающего гарантий безопасности для Украины. В то время как другой сценарий предполагает полный отказ от помощи США, если Киев не примет условия Трампа.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о том, что ждет Украину, если она согласится на "мир" от Трампа и откажется от Крыма.
Также "Комментарии" писали, в чем состоит глубинный замысел Трампа закончить войну в Украине.
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