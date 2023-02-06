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Для Украины: США показали, как производят артснаряды (ВИДЕО)

В штате Аризона на полигоне проходят окончательные испытания – стрельба из гаубиц, и только тогда партию боеприпасов разрешают к использованию

сегодня, 16:46
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Автор:

Моесеенко Валентина








Журналисты американской газеты The New York Times с разрешения Пентагона посетили заводы минобороны США, на которых производят артиллерийские боеприпасы, пишут "Комментарии". В издании отмечают, что большинство из изготовленных там снарядов отправляют в Украину.

Для Украины: США показали, как производят артснаряды (ВИДЕО)

В США производят артиллерийские боеприпасы для Украины. Фото: The New York Times

Представители газеты побывали на заводе в Скрентоне штата Пенсильвания, где производят корпуса боеприпасов, а также посетили фабрику в Миддлтауне, штат Айова – там готовые корпуса снарядов наполняют взрывчатым веществом и упаковывают для отправки.


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На завод в Скрантоне сталь прибывает в виде брусков длиной более шести метров и весом более 900 килограммов каждый. Затем автоматизированные пилы разрезают их на куски, называемые заготовками. Далее роботизированная техника быстро подает заготовки в печь, где они где-то за час нагреваются до 1000 градусов. После этого раскаленные металлические цилиндры проходят через три гидравлические печати, которые пробивают и растягивают их до нужной длины.

Затем конвейер перемещает заготовки в печь, где происходит четырехчасовой процесс термической обработки. Благодаря ему стальной корпус разрывается на мелкие осколки, когда снаряд взрывается на поле боя. В течение всего производственного процесса работники производят проверку качества заготовок.

Следующая машина быстро нагревается и нажимает открытую верхушку цилиндрического корпуса и превращает эту часть в коническую форму – теперь заготовка приобретает вид артиллерийского снаряда. После охлаждения заготовки проходят через токарные станки, где с них снимают лишний металл, чтобы выровнять форму.

Далее рабочие сваривают медные кольца вокруг дна корпуса. На следующем этапе все окрашивают, чтобы обезопасить от коррозии и ржавчины. И отправляют пустые металлические корпуса на завод в Миддлтауне, где они уже превращаются в готовый снаряд. Там их наполняют взрывчатым веществом.

После заливки взрывчатки снаряды проходят через рентген, обнаруживающий малейшие полости внутри, которые могут отрицательно повлиять на боевое использование боеприпасов.


Далее отдельные снаряды отправляют в Юму, Аризона, где они на полигоне будут выстрелены из гаубиц. Если они пройдут испытания, то остальные десятки тысяч снарядов, сделанных в этом месяце, будут утверждены для использования.

Как писали "Комментарии", генерал рассказал о причинах несостоятельности РФ к большому наступлению.




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