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Дни рождения Мелании: подарки жене от Трампа на самом деле шокируют

Часто Трамп забывал о днях рождения жены или же превращал их в политические шоу

сегодня, 10:54
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Ткачик Олеся

Мелания Трамп давно привыкла к жизни, полной роскоши, бриллиантов и званых ужинов в Белом доме. Однако подарки от ее непредсказуемого супруга Дональда Трампа часто оказывались, мягко говоря, странными. Иногда он вообще забывал о них, а иногда превращал празднование в политическую акцию.

Дни рождения Мелании: подарки жене от Трампа на самом деле шокируют

Мелания Трамп

В этом году, отмечая 55-летие жены, Трамп рассказал журналистам, что будут праздновать его на борту Air Force One во время перелета в Рим на похороны Папы Франциска.

"Ужинаем на Боинге, на Air Force One," — сообщил он. Поскольку график поездки очень напряжен, романтического ужина в Риме не планируется. "В Мелании будет отличный, хоть и рабочий день рождения," — добавил Трамп.

За годы публичной жизни супругов, подарки Дональда Мелании вызывали удивление не раз.

В 2018 году Трамп поздравил жену в эфире программы "Fox & Friends", отметив, что выбрал этот день для интервью из-за ее дня рождения. Когда ведущие спросили о подарке, он ответил: "Я купил ей хорошую открытку и цветы. Сейчас очень занят, чтобы бегать за подарками." В то же время он разослал электронное письмо поклонникам с просьбой поздравить первую леди и пожертвовать деньги на кампанию.

В следующем году Мелания снова оказалась в центре внимания из-за неудачного поздравления: официальный аккаунт Белого дома опубликовал ее фото в Овальном кабинете, где она сидела на диване в стороне от событий. Пользователи соцсетей мгновенно превратили снимок в мем. Тем временем команда Трампа запустила тысячи рекламных объявлений с призывом подписать цифровую открытку для Мелании.

В 2020 году из-за пандемии COVID-19 празднование юбилея было скромным. Дональд поздравил Меланию в Twitter и инициировал сбор подписей под "секретной" поздравительной открыткой от одного миллиона американцев.

В 2021-м кампания по подписанию цифровой открытки снова сопровождалась призывами совершить пожертвования в поддержку "наследия Трампа". После подписания приветствия пользователям предлагали мгновенно перевести $100 на политическую кампанию.

Наиболее необычным стало поздравление в 2024 году. Во время восьмого дня своего судебного процесса по делу Сторми Дэниелс Трамп публично поздравил супругу прямо в зале суда. "Хотел бы быть рядом с ней, но я в суде из-за сфальсифицированного дела", — сказал он, подчеркнув, что процесс идет успешно, а Мелания празднует вдали во Флориде.

Однако, несмотря на все курьезы, Мелания остается для Дональда "опорой и фундаментом", как он сам неоднократно подчеркивал свои приветствия.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Мелания Трамп спасла своего мужа от международного скандала на похоронах Папы.




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Источник: https://www.dailymail.co.uk/femail/article-14640217/donald-trump-birthday-gifts-melania-president.html
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