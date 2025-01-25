До последнего надеялись избежать этого сценария: какое решение США приняли по помощи Украине

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Кравцев Сергей
Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на документ и источники, знакомые с распоряжением.
Украина - США. Фото: из открытых источников
Согласно документу, который попал в распоряжение "Politico", сотрудники Госдепартамента должны издать "приказы о прекращении работы" почти всех "существующих программ иностранной помощи". Это решение вступает в силу немедленно и может коснуться уже утвержденных программ, в частности военной помощи Украине.
При этом говорится, что исключения лишь составит военное финансирование Израиля и Египта. Другие страны в телеграмме не упоминаются.
Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) сообщил, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу.
Бывший сотрудник USAID Джереми Кониндик, который сейчас является президентом Refugees International, сказал, что "это убьет людей", если приказ будет "реализован так, как написано в той телеграмме".
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