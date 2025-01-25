До последнего надеялись избежать этого сценария: какое решение США приняли по помощи Украине

Государственный секретарь США Марко Рубио издал приказ, который приостанавливает на 90 дней финансирование большинства программ иностранной помощи, включая поддержку Украины. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico", со ссылкой на документ и источники, знакомые с распоряжением.

Украина - США. Фото: из открытых источников

Согласно документу, который попал в распоряжение "Politico", сотрудники Госдепартамента должны издать "приказы о прекращении работы" почти всех "существующих программ иностранной помощи". Это решение вступает в силу немедленно и может коснуться уже утвержденных программ, в частности военной помощи Украине.

"Государственный секретарь Марко Рубио в пятницу издал новые указания, которые останавливают расходы на большинство действующих программ иностранной помощи на 90 дней. Распоряжение, которое шокировало чиновников Государственного департамента, похоже, касается и финансирования военной помощи Украине", – говорится в материале.

При этом говорится, что исключения лишь составит военное финансирование Израиля и Египта. Другие страны в телеграмме не упоминаются.

"Один нынешний чиновник Государственного департамента, а также двое бывших чиновников администрации Байдена заявили, что эта пауза, похоже, остановит помощь ключевым союзникам, таким как Украина, Иордания и Тайвань", – говорится в публикации.

Представитель Агентства США по международному развитию (USAID) сообщил, что сотрудникам, ответственным за проекты в Украине, было приказано остановить всю работу.

"Среди замороженных проектов – поддержка школ и помощь в сфере здравоохранения, в частности, неотложная помощь матерям и вакцинация детей", – говорит чиновник.

"В Пентагоне мне говорят обратное, что этот указ военной поддержки не касается. Подозреваю, речь может идти о программе FMF, но заложенные средства на поддержку Украины давно потратили", – сообщил корреспондент издания "Голос Америки" Остап Яриш в социальной сети X.

Бывший сотрудник USAID Джереми Кониндик, который сейчас является президентом Refugees International, сказал, что "это убьет людей", если приказ будет "реализован так, как написано в той телеграмме".

"Нельзя рассматривать это как добросовестную попытку искренне пересмотреть эффективность программ иностранной помощи. Это просто разрушительная пуля, чтобы сломать как можно больше вещей", – прокомментировал Кониндик.

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