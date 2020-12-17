До слёз: фотограф из Техаса показал снимки, сделанные в госпитале, где лежат с COVID-19

Для того чтобы показать людям реальную картину происходящего в госпиталях, где лежат с Covid-19, фотожурналист Го Накамура сделал целую подборку фотографий. На самом деле эти снимки должны попасть в руки тем людям, кто еще сомневается в существовании вируса.

ФОТО: Go Nakamura

Начиная с мая текущего года и по декабрь фотожурналист более 20 раз приезжал в клинику United Memorial Medical Center. Накамура рассказал, что когда он посетил больницу впервые, в отделении для больных коронавирусом были заполнены практически все 20 кроватей. Уже летом их количество увеличилось до 30. Об этом пишет The lime, ссылаясь на BuzzFeedNews.

Чтобы даже издалека снимать больных фотожурналисту нужно придерживаться всех правил и не забывать о средствах индивидуальной защиты. Накамура также отметил, что ему было запрещено фотографировать те вещи, на которых есть имя пациента. Сами больные должны были дать согласие на то, что их будут снимать, за исключением тех, кто находился без сознания. Однако лица пациентов также запрещено снимать. Каждый раз фотографу нужно было выстраивать кадр так, чтобы туда не попало ничего из запрещенного.

По словам Го, он делал все эти кадры для того, чтобы все знали и понимали, что на самом деле происходит в стенах больниц, где лежат пациенты с коронавирусом. Чтобы люди видели, как другие борются за свою жизнь, пока кто-то не верит вовсе в существование вируса.





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