Дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой

Шварценеггер

Старшая дочь актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин подарила своему возлюбленному Крису Пратту дочь.

"Они в порядке. Только что приобрел для нее маленький подарок", - сообщил брат Кэтрин и показал пакет, перевязанный розовой ленточкой.

Когда родилась дочь, он не сказал журналистам, однако на прошлой неделе папарацци засняли родных Кэтрин около ее дома с цветами, после чего многие СМИ стали писать о долгожданном прибавлении в семье.

О беременности девушки стало известно в конце апреля 2020-го. Для 30-летней Кэтрин это первый ребенок, а вот ее муж Крис Пратт уже воспитывает 7-летнего сына Джека от предыдущих отношений с актрисой Анной Фарис.

Как сообщал портал "Комментарии", эко-активистка Грета Тунберг получила электрокар от Шварценеггера.



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