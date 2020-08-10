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Дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой

30-летняя Кэтрин подарила своему любимому Крису Пратту дочь

10 августа 2020, 12:34
Автор:

Наталья Шевченко
Дочь Арнольда Шварценеггера впервые стала мамой

Шварценеггер

Старшая дочь актера Арнольда Шварценеггера Кэтрин подарила своему возлюбленному Крису Пратту дочь.   

"Они в порядке. Только что приобрел для нее маленький подарок", - сообщил брат Кэтрин и показал пакет, перевязанный розовой ленточкой. 

Когда родилась дочь, он не сказал журналистам, однако на прошлой неделе папарацци засняли родных Кэтрин около ее дома с цветами, после чего многие СМИ стали писать о долгожданном прибавлении в семье. 

О беременности девушки стало известно в конце апреля 2020-го. Для 30-летней Кэтрин это первый ребенок, а вот ее муж Крис Пратт уже воспитывает 7-летнего сына Джека от предыдущих отношений с актрисой Анной Фарис.

Как сообщал портал "Комментарии", эко-активистка Грета Тунберг получила электрокар от Шварценеггера.


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Источник: https://www.etonline.com/katherine-schwarzenegger-and-chris-pratt-welcome-first-child-together-brother-patrick-confirms
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