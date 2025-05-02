Дочь Билла Гейтса шокировала информацией о скрываемом от общественности диагнозе.

Фиби Гейтс, дочь основателя Microsoft Билла Гейтса, впервые публично вспомнила о психическом расстройстве, с которым, по ее словам, живет ее отец. В новом эпизоде популярного подкаста Call Her Daddy она рассказала, что миллиардеру диагностировали синдром Аспергера – расстройство, которое влияет на социальное поведение и может объяснить его особенности в общении. Об этом Фиби вспомнила при обсуждении знакомств своих ребят с отцом:

Билл Гейтс. Фото: Reuters

"Для моего бойфренда это было настоящим вызовом. А я просто смеялась, потому что мой папа — очень неловкий в социальных ситуациях. Как он сам однажды говорил, у него синдром Аспергера", — отметила она.

Хотя сам Билл Гейтс публично никогда не подтверждал этот диагноз, в своих мемуарах Source Code он писал, что вероятнее всего в современном мире ему бы диагностировали аутизм. Предприниматель вспоминал, как в детстве увлекался определенными проектами до навязчивости, мог быть резким и не всегда отдавал себе отчет, как его поведение влияет на других.

Синдром Аспергера — это форма расстройства аутистического спектра, характеризующаяся трудностями в социальном взаимодействии, стереотипным поведением, ограниченными интересами и проблемами с распознаванием эмоций. Такой стиль мышления, хотя и вызывает трудности в социальной жизни, часто сопровождается высокой способностью к аналитическому и логическому мышлению — чертам, которые помогли Биллу Гейтсу построить одну из самых влиятельных технологических компаний в мире.

Портал "Комментарии" писал, что американский миллиардер и основатель Microsoft Билл Гейтс отреагировал на поведение самого богатого человека мира и генерального директора Tesla и SpaceX Илона Маска, который начал активно критиковать иностранных лидеров. Гейтс назвал вмешательство Маска в политику других стран "настоящим безумием".