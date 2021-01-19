Дочь Трампа выходит замуж (Фото)

Дочь Дональда Трампа от второго брака с Марлой Мейплз Тиффани сообщила о своей помолвке. Сделала она это в посте на своей Инстаграм-странице.

Тиффани Трамп объявила о помолвке. Фото: gazeta.ru

Счастливым женихом стал младший ее на четыре года Майкл Булос. Он вырос в Нигерии. Майкл Булос — юный бизнесмен. Его семья владеет автомобильной компанией SCOA Nigeria.

Парень познакомился с Тиффани в 2018 году во время отдыха в Греции.

Дочь Трамп выставила фотографию с любимым, на которой они позируют в Белом доме. Девушка сообщила подписчикам, что это место для нее особенное. В этом здании много семейных воспоминаний.

"Чувствую себя счастливой и взволнованной перед началом следующей части моей жизни", — отметила она.





Напомним, что сама Тиффани — выпускница Пенсильванского университета. Девушка занималась музыкой, попробовала себя в роли модели и работала стажером в журнале Vogue.

Ранее сообщалось, что инаугурация нового президента США состоится 20 января. Из-за пандемии коронавируса, она претерпевает изменений. На мероприятии будет присутствовать меньшее количество людей, чем обычно. Масштабы и продолжительность инаугурации будет несколько уменьшенной. Как именно пройдет инаугурация нового главы Америки, читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" рассказывал, что Мелания Трамп попрощалась со своей должностью и Белым домом. Она записала и опубликовала свое видеообращение к американцам. Однако первая леди нарушила многолетнюю традицию и не пригласила следующую леди на передачу власти над Белым домом. Мелания отказалась приглашать Джилл Байден на встречу. Свое решение женщина Дональда Трампа не комментирует.

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