Договоренности не достигнуты: что известно о переговорах по соглашению о ископаемых

В настоящее время продолжается обсуждение соглашения между Украиной и США о добыче украинских полезных ископаемых, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.

Соглашение об ископаемых сейчас обсуждают. Фото из открытых источников

По ее словам, дискуссии по этому вопросу проходят между чиновниками обеих стран.

"Эти переговоры проходят в то время, когда мы говорим. Я только видела советника по национальной безопасности. Он очень упорно работает над этим", — сказала Кэролайн Ливитт.

Пресссекретарь Белого дома поделилась, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сегодня зайдет в кабинет главы Вашингтона Дональда Трампа, чтобы предоставить президенту США последнюю информацию о переговорах с Украиной.

Представитель Белого дома добавила, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия как можно скорее заключили мирное соглашение.

Она подчеркнула, что американский лидер хорошо воспринял послание президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное в соцсетях.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.

Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.

