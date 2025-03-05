Договоренности не достигнуты: что известно о переговорах по соглашению о ископаемых

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Марьян Ощановский
В настоящее время продолжается обсуждение соглашения между Украиной и США о добыче украинских полезных ископаемых, сообщила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
Соглашение об ископаемых сейчас обсуждают. Фото из открытых источников
По ее словам, дискуссии по этому вопросу проходят между чиновниками обеих стран.
Пресссекретарь Белого дома поделилась, что советник президента США по национальной безопасности Майкл Уолтц сегодня зайдет в кабинет главы Вашингтона Дональда Трампа, чтобы предоставить президенту США последнюю информацию о переговорах с Украиной.
Представитель Белого дома добавила, что Дональд Трамп хочет, чтобы Украина и Россия как можно скорее заключили мирное соглашение.
Она подчеркнула, что американский лидер хорошо воспринял послание президента Украины Владимира Зеленского, опубликованное в соцсетях.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что вице-президент США Джей Ди Венс рассказал, что для достижения мира в Украине США будут оказывать давление на всех участников войны. Джей Ди Вэнс напомнил, что против России работают американские санкции, а россияне уже испытывают экономические затруднения. "У нас до сих пор работает ряд санкций, которые наложены на россиян. Мы верим, что россияне испытывают экономические трудности из-за этого конфликта", — заявил Джей Ди Вэнс. Он подчеркнул, что Вашингтон хочет посадить Украину и Россию за стол переговоров как можно скорее.
Кроме того, портал "Комментарии" рассказывал, что Украина получила 90% вооружений, переданных администрацией Джо Байдена в рамках предыдущих пакетов военной помощи. Как сообщает издание ABC News со ссылкой на собственные источники, за последние несколько месяцев администрация Джо Байдена объявляла о четырех пакетах помощи Украине на сумму $3 млрд, в которые вошли критически важные боеприпасы и противотанковые системы. По информации издания, 90% этой помощи Украина уже получила. 10% не отправленной помощи — это в основном бронетехника, которую планировали доставить до августа 2025 года.
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