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Доигрались: США приостанавливают помощь Грузии на 95 млн долларов

Ранее парламент Грузии принял закон о прозрачности иностранного влияния.

сегодня, 19:40
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Лиля Воробьева

Соединенные Штаты Америки решили заморозить помощь Грузии на сумму 95 миллионов долларов в ответ на принятие грузинским парламентом аналога российского закона об "иностранных агентах". Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Доигрались: США приостанавливают помощь Грузии на 95 млн долларов

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Блинкен напомнил, что 23 мая, после антидемократических действий грузинских властей, было объявлено о всестороннем пересмотре отношений между США и Грузией. По результатам этого пересмотра США приостанавливают помощь, которая непосредственно выгодна правительству Грузии.

Однако, несмотря на это решение, США продолжат оказывать помощь программам и мерам, приносящим пользу народу Грузии, путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития.

По словам Блинкена, за 32 года партнерства между двумя странами США предоставили Грузии помощь на сумму более 6,2 миллиарда долларов. Эти средства направлялись на оснащение и обучение сил обороны и береговой охраны Грузии, строительство школ и больниц, подготовку учителей, госслужащих и медицинских работников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Грузия продолжает разворот в сторону РФ . США в рамках пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией отложили на неопределенный срок запланированные там учения Noble Partner ("Достойный партнер"), заявили в Пентагоне. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа.

Решение, согласно заявлению, связано с обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных партнеров в том, что они якобы оказывали давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину, а также участия в двух попытках переворота. против правящей партии. "Грузинская мечта". В Вашингтоне эти обвинения назвали ошибочными.
 



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