Соединенные Штаты Америки решили заморозить помощь Грузии на сумму 95 миллионов долларов в ответ на принятие грузинским парламентом аналога российского закона об "иностранных агентах". Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Энтони Блинкен (фото из открытых источников)

Блинкен напомнил, что 23 мая, после антидемократических действий грузинских властей, было объявлено о всестороннем пересмотре отношений между США и Грузией. По результатам этого пересмотра США приостанавливают помощь, которая непосредственно выгодна правительству Грузии.

Однако, несмотря на это решение, США продолжат оказывать помощь программам и мерам, приносящим пользу народу Грузии, путем укрепления демократии, верховенства закона, независимых СМИ и экономического развития.

По словам Блинкена, за 32 года партнерства между двумя странами США предоставили Грузии помощь на сумму более 6,2 миллиарда долларов. Эти средства направлялись на оснащение и обучение сил обороны и береговой охраны Грузии, строительство школ и больниц, подготовку учителей, госслужащих и медицинских работников.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Грузия продолжает разворот в сторону РФ . США в рамках пересмотра двустороннего сотрудничества с Грузией отложили на неопределенный срок запланированные там учения Noble Partner ("Достойный партнер"), заявили в Пентагоне. Учения должны были пройти с 25 июля по 6 августа.

Решение, согласно заявлению, связано с обвинениями грузинского правительства в адрес США и других западных партнеров в том, что они якобы оказывали давление на Грузию с целью открытия второго фронта против России для ослабления давления на Украину, а также участия в двух попытках переворота. против правящей партии. "Грузинская мечта". В Вашингтоне эти обвинения назвали ошибочными.

