Доказали: Трамп публично заматерился (ВИДЕО)

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Лиля Воробьева
Президент США Дональд Трамп не смог сдержать эмоции в разговоре с журналистом, комментируя обострение между Ираном и Израилем. Утром 24 июня он объявил о договоренности о "перемирии" между сторонами, которое Израиль поддержал, однако впоследствии Иран все же нанес удар.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
Его эмоциональная реплика попала на видео. Накануне в соцсети Truth Social Трамп обратился в Израиль с просьбой не отвечать на провокации.
Стоит отметить, что эта реакция последовала после того, как Тегеран атаковал израильскую территорию, несмотря на предварительное объявление о прекращении огня. В ответ Израиль заявил, что нанесет ответные удары.
Президент США сделал еще одно заявление в Truth Social: он заявил, что атака Ирана, вероятно, была "ложной" и произошла до официального начала перемирия.
Позже, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заверил, что Израиль свернул операцию и не будет атаковать Иран. Однако израильская сторона подтвердила нанесение символического удара в ответ на утреннюю атаку со стороны Тегерана.
Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп экстренно позвонил по телефону Нетаньяху после нарушения перемирия. Президент США Дональд Трамп совершил звонок премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху после сообщений о нарушении перемирия на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления Трампа, что Израиль не будет атаковать Иран, иранские СМИ сообщили об ударах по военным радарам возле городка Бабольсар.