Доказали: Трамп публично заматерился (ВИДЕО)

Президент США Дональд Трамп не смог сдержать эмоции в разговоре с журналистом, комментируя обострение между Ираном и Израилем. Утром 24 июня он объявил о договоренности о "перемирии" между сторонами, которое Израиль поддержал, однако впоследствии Иран все же нанес удар.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

Его эмоциональная реплика попала на видео. Накануне в соцсети Truth Social Трамп обратился в Израиль с просьбой не отвечать на провокации.

"Израиль и Иран не понимают, что они делают", — эмоционально заявил Трамп.

Стоит отметить, что эта реакция последовала после того, как Тегеран атаковал израильскую территорию, несмотря на предварительное объявление о прекращении огня. В ответ Израиль заявил, что нанесет ответные удары.

Президент США сделал еще одно заявление в Truth Social: он заявил, что атака Ирана, вероятно, была "ложной" и произошла до официального начала перемирия.

"Израиль, не сбрасывайте эти бомбы. Если вы это сделаете, это будет серьезным нарушением. Верните своих пилотов домой, немедленно!" – написал Трамп.

Позже, отвечая на вопросы журналистов, Трамп заверил, что Израиль свернул операцию и не будет атаковать Иран. Однако израильская сторона подтвердила нанесение символического удара в ответ на утреннюю атаку со стороны Тегерана.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп экстренно позвонил по телефону Нетаньяху после нарушения перемирия. Президент США Дональд Трамп совершил звонок премьер-министру Израиля Беньямину Нетаньяху после сообщений о нарушении перемирия на Ближнем Востоке. Несмотря на заявления Трампа, что Израиль не будет атаковать Иран, иранские СМИ сообщили об ударах по военным радарам возле городка Бабольсар.



