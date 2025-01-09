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Дом культового актера за 6 миллионов долларов уничтожен пожаром в Калифорнии

Энтони Хопкинс остался без дома в Лос-Анджелесе

сегодня, 09:49
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Недилько Ксения

Пожар в Pacific Palisades уничтожил здание актера Энтони Хопкинса, сообщает BILD. Все, что осталось от дома стоимостью 6 млн долларов, – это обугленные руины. Сообщается, что весь район на северо-западе Голливуда сильно пострадал от пожара. Огнем повреждено, как сообщается, более 1000 зданий.

Дом культового актера за 6 миллионов долларов уничтожен пожаром в Калифорнии

Энтони Хопкинс

В результате разрушительного пожара в новейшей истории Лос-Анджелеса погибли по меньшей мере пять человек. Все они погибли в результате пожара в Итоне в Альтадене на северной окраине Лос-Анджелеса. Их тела были обнаружены в трех домах.

Пожар вспыхнул 8 января и, вызванный ураганом, взрывным образом распространился жилыми районами.

По данным пожарных, сгорело не менее 2000 построек, около 1000 у Pacific Palisades и столько же в Альтадене (Пасадена). Метеослужба Accuweather сообщает, что это самый разрушительный пожар в истории Лос-Анджелеса.

Армия пожарных продолжает бороться с огненной бурей в Лос-Анджелесе. В настоящее время задействовано более 7500 мужчин и женщин, собранных по всему штату. Среди них 600 человек из Национальной гвардии.

Дом культового актера за 6 миллионов долларов уничтожен пожаром в Калифорнии - фото 2

Напомним, портал "Комментарии" писал, что сын избранного президента США Дональд Трамп-младший сделал публикацию в соцсети Х о массовом пожаре в Лос-Анджелесе. Однако и здесь он не смог не "уколоть" Украину.

"О, конечно, пожарная служба Лос-Анджелеса пожертвовала часть своих запасов Украине", — написал Дональд Трамп-младший, который уже не в первый раз публично заявляет, что по его мнению Украина получает слишком много помощи от США. Миллиардер Илон Маск сделал репост этого сообщения.



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