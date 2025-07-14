Дональд Трамп отказался отвечать на один вопрос СМИ: о чем его спросили

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Лиля Воробьева
Трамп отказался отвечать на вопрос о том, как он поступит в случае дальнейшей эскалации войны в Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с генсеком НАТО Мартином Рютте.
Дональд Трамп (фото из открытых источников)
"В чем?", — уточнил президент США.
"Не задавайте такого вопроса", — ответил Трамп, заявляя, что погибает очень много людей и это (войну,-ред.) нужно остановить.
Напомним, что "Комментарии" писали о том. что Трамп объяснил, почему не хочет называть Путина убийцей . Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО сделал новое заявление о Путине. Президента США назвал диктатора "крепким парнем" и признался, что разговоры с ним не принесли никакого результата.
Также президент США отметил, что его разговоры с Путиным всегда были приятными — но "разговоры завершаются, начинаются действия". Он признался, что разговоры с Путиным ничего не значат для него.
Также "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине около 20 систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.
Трамп, по информации украинского политика, заявил, что "17 систем Patriot готовятся к отправке в Украину". Напомним: президент Украины Владимир Зеленский в разговорах с западными партнерами постоянно подчеркивает необходимость увеличить количество систем ПВО в Украине, чтобы закрыть небо и уменьшить количество пострадавших от российских обстрелов.