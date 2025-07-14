Дональд Трамп отказался отвечать на один вопрос СМИ: о чем его спросили

Трамп отказался отвечать на вопрос о том, как он поступит в случае дальнейшей эскалации войны в Украине. Соответствующее заявление он сделал во время встречи с генсеком НАТО Мартином Рютте.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

"Если Путин продолжит эскалацию, как далеко вы готовы зайти в ответ?", — задал вопрос репортер.

"В чем?", — уточнил президент США.

"Как далеко вы готовы зайти, если Путин будет еще сильнее бомбить в ближайшие дни?", — переспросил репортер.

"Не задавайте такого вопроса", — ответил Трамп, заявляя, что погибает очень много людей и это (войну,-ред.) нужно остановить.

Напомним, что "Комментарии" писали о том. что Трамп объяснил, почему не хочет называть Путина убийцей . Дональд Трамп во время встречи с генсеком НАТО сделал новое заявление о Путине. Президента США назвал диктатора "крепким парнем" и признался, что разговоры с ним не принесли никакого результата.

"Я не хочу называть Путина убийцей, но он крепкий парень. Он обманул многих людей: Буша, Обаму, Клинтона, Байдена. Но он не обманет меня", — заявил Трамп.

Также президент США отметил, что его разговоры с Путиным всегда были приятными — но "разговоры завершаются, начинаются действия". Он признался, что разговоры с Путиным ничего не значат для него.

"Я много говорю с ним о том, как это сделать. И всегда вешаю трубку и говорю: "Ну, это был хороший телефонный разговор". А потом ракеты запускают по Киеву или какому-то другому городу. И я говорю: "Удивительно". А когда это происходит три-четыре раза, то, как вы говорите, разговора ничего не значат".

Также "Комментарии" писали о том, что Соединенные Штаты Америки предоставят Украине около 20 систем противовоздушной обороны. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, сообщает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Трамп, по информации украинского политика, заявил, что "17 систем Patriot готовятся к отправке в Украину". Напомним: президент Украины Владимир Зеленский в разговорах с западными партнерами постоянно подчеркивает необходимость увеличить количество систем ПВО в Украине, чтобы закрыть небо и уменьшить количество пострадавших от российских обстрелов.

