Президент США Дональд Трамп прокомментировал вторжение БПЛА в воздушное пространство Польши дронами в ночь на 10 сентября.

Дональд Трамп отреагировал на атаку России на Польшу

"Что с Россией, которая нарушает воздушное пространство Польши с помощью дронов? Что ж, началось!", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social .

До этого Трамп проигнорировал вопрос по поводу инцидента, когда несколько десятков российских дронов вошли в воздушное пространство Польши после атаки РФ по Украине.

В США камеры зафиксировали, как Дональд Трамп выходил из ресторана. В этот момент вокруг президента скопились журналисты, а одна из них обратилась к Трампу с вопросом об атаке России по Польше.

"Господин Президент, что скажете о российских дронах в польском воздушном пространстве?", — спросила журналистка.

Однако Трамп проигнорировал вопрос по поводу залетевших в Польшу российских беспилотников. Президент США помахал рукой толпе и сел в свой автомобиль. Неизвестно, услышал ли Трамп вопрос или специально его проигнорировал, однако журналистка стояла достаточно близко к президенту США.

Напомним, портал "Комментарии" писал , что сегодня ночью во время массированной ракетно-дроновой атаки России на Украину почти два десятка российских беспилотников пересекли границу с Польшей и даже нанесли разрушения в жилищном секторе польского населенного пункта. К счастью, обошлось без пострадавших.

Однако реакция Польши, НАТО и мира на такое дерзкое поведение России просто поражает, особенно украинцев. Портал "Комментарии" собрал самые смешные реакции украинцев на обстоятельства сегодняшнего утра и публикуем популярные мемы на российскую атаку в Польше.