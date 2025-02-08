Дональд Трамп отреагировал на признание в любви от Илона Маска

Дональд Трамп получил неожиданное признание в любви от Илона Маска. Этот жест вызвал большой резонанс у медиа, и Трамп не заставил себя ждать с реакцией.

Дональд Трамп и Илон Маск. Фото из открытых источников

На вопрос от журналиста как такое признание примет Первая леди США, Трамп улыбаясь ответил, что уверен, что первая леди Мелания Трамп воспримет это спокойно.





Маск признался Трампу в любви: как это было

Миллиардер и предприниматель Илон Маск, теперь работающий на президента США Дональда Трампа в статусе госчиновника с особым статусом, решил сделать романтичным и праздничным для всего мира вечер пятницы. Он публично признался в любви к Трампу – как мужчина к мужчине. Это признание породило уже десятки мемов и стало самым популярным постом дня в соцсети Маска Х.

"Я люблю Дональда Трампа, как настоящий мужчина может любить другого мужчину", — написал Маск.

Учитывая, что Трамп хочет превратить Америку в страну традиционных ценностей, многие осторожно переводят слово strait в данном контексте как "гетеросексуальный". Любопытно, что словосочетание strait man имеет еще одно значение. Это человек в комедийном дуэте, произносящий реплики, дающие комику возможность шутить. В этом амплуа Маск точно отработал на пятеро: теперь над романтической парой шутит вся соцсеть Х. А скептики напоминают Маску, что день влюбленных придет только 14 февраля, и он поторопился.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что трансгендерная дочь Илона Маска Вивиан Дженна Уилсон заявила, что покинет Соединенные Штаты из-за победы Дональда Трампа на выборах. По ее словам, это связано не только с политикой, которую планирует принять Трамп в отношении трансгендерных людей, но и окружение, которое поддерживает такие действия будущего президента США.



