В своем последнем публичном заявлении популярная певица Тейлор Свифт откровенно высказалась против бывшего президента Дональда Трампа, подтвердив свою поддержку вице-президенту Камали Гаррис на предстоящих президентских выборах. Свифт, не скрывающая своих либеральных взглядов, заявила, что считает Гарриса "твердым и талантливым лидером", руководство которого может обеспечить стране больший порядок и спокойствие, а не хаос.

Во время интервью программе Fox & Friends, Дональд Трамп не скрывал своего разочарования выбором Свифт. "Я никогда не был ее фанатом", — сказал он, комментируя ее политические симпатии. Трамп также отметил, что, по его мнению, поддержка демократов может негативно отразиться на ее репутации и карьере.

“Это был только вопрос времени. Она не могла поддержать Байдена, но он очень либеральный человек. Похоже, она всегда поддерживает демократов, и она, вероятно, заплатит за это цену на рынке”, – сказал Трамп.

В то время как Тейлор Свифт поддерживает демократическую платформу, Бриттани Махоумс, супруга защитника Канзас-Сити Чифс Патрика Махоумса, сделала публичный жест поддержки республиканцев, ругая публикацию от одного из кандидатов от Республиканской партии в прошлом месяце.

Читайте на портале "Комментарии" - В Соединенных Штатах состоялись дебаты, где столкнулись два известных политики: вице-президент Камала Харрис и бывший президент Дональд Трамп. Это был первый большой дебат для Гаррис и восьмой для опытного Трампа. Дебаты вызвали большое любопытство, и даже Илон Маск, известный своими проектами Tesla и SpaceX, высказался о них. Он написал в соцсети X, что Гаррис превзошла ожидания большинства на этих прениях. Но Маск также добавил, что будет продолжать поддерживать Трампа.

