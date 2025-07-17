Дональд Трамп разочарован своими поклонниками: "Я потерял веру"

Президент США Дональд Трамп публично признал потерю доверия к части своих сторонников из-за их реакции на расследование по делу Джеффри Эпштейна. По его словам, они были поверены в "ерунду", раскрученную демократами.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Репортер спросил Дональда Трампа, планирует ли он обратиться к генеральному прокурору Пэм Бонди с просьбой обнародовать больше документов, связанных со "списком Эпштейна".

"Она может обнародовать что-либо достоверное. Если она найдет какую-либо более достоверную информацию, она ее обнародует. Что еще она может сделать? У нас есть большие проблемы", — ответил Трамп.

Также по словам Трампа он "потерял веру" в отношении некоторых своих самых больших поклонников MAGA из-за дела Эпштейна. Как объясняет Трамп, это произошло из-за того, что якобы их ввели в заблуждение демократы.

"Я потерял веру в некоторых людей, это правда. Потому что их обманули демократы", – заявил Трамп и добавил, что "его бывшие поклонники попались на эту чушь".

Ранее Трамп пообещал обнародовать дополнительные документы по Эпштейну после своего возвращения в Белый дом. Бонди в феврале заявила, что "список клиентов" уже лежит на ее столе и ожидает анализа. Однако генеральная прокурорка на прошлой неделе объявила, что расследование не смогло подтвердить наличие списка клиентов Эпштейна, погибшего в тюрьме в 2019 году после признания его виновным в сексуальных преступлениях против несовершеннолетних.

Это решение вызвало возмущение у сторонников движения MAGA, активно поддерживавших Трампа. После этого праворадикальные блоггеры, журналисты и лидеры мнений начали обвинять правительство в сокрытии деталей смерти Эпштейна, а также его "списка", в котором могли быть лица, пользовавшиеся его услугами.

Как отмечает CNN, документы по делу Эпштейна вызвали раскол в республиканском сообществе, а "теории заговора MAGA, которые помогли Трампу прийти к власти, теперь возвращаются, чтобы дать обратный эффект".

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что Илон Маск угрожает Трампу из-за "списка Эпштейна".

Также "Комментарии" писали, что поклонница MAGA Марджори Тейлор Грин раскритиковала Трампа из-за договоренности об оружии для Украины.