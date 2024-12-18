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Дональд Трамп сменил прическу (ВИДЕО)

Дональд Трамп появился на публике в ином образе

18 декабря 2024, 15:56
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Недилько Ксения

Новоизбранный президент США Дональд Трамп сменил прическу и появился на публике в новом, необычном образе. В сети завирусилось видео, где победитель выборов здоровается с публикой, его волосы в этот момент зачесаны иначе, и видно, что их стало несколько меньше, то есть президента подстригли по-новому.

Дональд Трамп сменил прическу (ВИДЕО)

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Оставит ли Дональд Трамп эту прическу или вернется к своему многолетнему образу, будет видно в дальнейшем.


Напомним, портал "Комментарии" писал, что Мелания Трамп вернется в Белый дом и избавится от следов присутствия Джилл Байден. Несмотря на то, что жене Дональда Трампа Белый дом не по душе, она будет там жить вместе с мужем во время его президентского срока. Трамп-тауэр на Манхэттене и клуб Mar-a-Lago в Палм-Бич (Флорида) снова станут вторым домом. Об этом Трамп рассказал журналу Time, который назвал его человеком года.

В первый срок Трампа Мелания в первые несколько месяцев оставалась в Нью-Йорке с сыном Берроном. О причинах этого решения ходили дикие слухи, упоминает корреспондент BILD в США Хайко Ролофф. Предполагалось, что Белый дом недостаточно роскошен для нее.

Мелания перебралась в него только когда общество начало задавать все больше вопросов. Недавно в интервью Fox News Мелания сказала, что на этот раз с переездом все будет по-другому, чем в 2017 году: "Сегодня ты уже знаешь, что тебе нужно построить и каких людей нанять". Мелания знает наверняка еще кое-что – она хочет лишить Белый дом всего, что оставит после себя ее предшественница, Джилл Байден.                                                                    



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