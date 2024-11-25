Дональд Трамп планирует издать указ, который приведет к увольнению всех трансгендерных членов армии США, говорят источники в обороне. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию газеты The Times.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Приказ может поступить в первый день возвращения в Белый дом, 20 января. Считается, что около 15 тысяч активных военнослужащих являются трансгендерами. Они были бы списаны по состоянию здоровья, что сочло бы их непригодными к службе.

Это также приведет к запрету на поступление в армию транс-людям и произойдет в то время, когда почти все виды американских вооруженных сил не достигают целевых показателей набора.

78-летний Трамп выступил против практики "пробуждения" в армии, заявив, что некоторые высокопоставленные офицеры зачастую больше заинтересованы в разнообразии, справедливости и включенности, чем в защите.

Ранее портал "Комментарии" сообщал:

Лукашенко пообещал отключить интернет в Белоруссии, если повторятся митинги

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал о причинах отключения интернета во время событий августа 2020 года и пообещал, что в случае повторения беспорядков в стране готов вообще отключить интернет.

"Если это (беспорядки на выборах-2020) повторится, отключим вообще", — ответил Лукашенко на вопрос одного из студентов во время встречи в Минском государственном лингвистическом университете со студентами вузов гуманитарного профиля в формате "Открытый микрофон с президентом".

Слова Лукашенко приводит госагентство БелТА. Самопровозглашенный президент подчеркнул, что в тот момент речь шла о судьбе страны. Выборы президента Белоруссии назначены на 26 января 2025 года.

По словам Лукашенко, все отключения интернета в 2020 году происходили по его решению, он объяснил их правильным выбором решения проблем в обществе. На одной чаше весов была судьба страны, отметил он, и если бы страну не удержали, то это могло бы привести, по его словам, в частности, к войне.