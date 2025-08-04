Признаки странного поведения Дональда Трампа во время публичных мероприятий, его трудности с концентрацией внимания и склонность резко менять тему разговора могут свидетельствовать об ухудшении психического состояния бывшего президента США. Такое мнение высказали эксперты в комментарии The Guardian, проанализировав его выступления и встречи за последние двенадцать месяцев.

Дональд Трамп (фото из открытых источников)

В публикации отмечается, что экспрессивность всегда была отличительной чертой Трампа, однако в последнее время она стала еще более заметной. В частности, во время официальных выступлений он часто теряет фокус внимания и переходит к размышлению на бытовые или малозначимые темы. На одном из заседаний правительства Трамп в течение пятнадцати минут обсуждал оформление своего кабинета. Кроме того, он стал забывать о базовой информации, касающейся его администрации и личной жизни.

Во время официального визита в Великобританию Трамп неожиданно начал выступление с критикой ветровых турбин, заявив, что они убивают птиц и меняют маршруты миграции китов. Его монолог длился более двух минут подряд.

На прошлой неделе Трамп заявил, что США предоставили 60 миллионов долларов помощи людям в секторе Газа. Однако, как отмечает издание, подтверждение этой информации найти не удалось.

The Guardian сравнивает поведение Трампа с Джо Байденом, у которого также заметны трудности с сосредоточенностью во время дебатов с Трампом в 2024 году. Поэтому Байден впоследствии решил не баллотироваться на новый президентский срок. Впрочем, Трамп раньше редко сталкивался с подобными подозрениями, хотя его склонность к беспорядочной речи наблюдалась давно.

В статье отмечается, что Трамп в течение длительного времени отрицал упреки в собственном психическом состоянии, называя себя "стабильным гением" и кичась "отличными" результатами тестов, которые, как впоследствии выяснилось, были слишком простыми и направлены на выявление ранних признаков деменции.

Сейчас на психическое состояние Трампа обратили внимание представители младшего поколения политиков-демократов. Свое согласие с ними выразил Гарри Сигал, старший преподаватель кафедры психологии Корнельского университета и кафедры психиатрии медицинского колледжа Вейля Корнелла. Он отметил, что Трамп легко отклоняется от темы разговора, не пытаясь его завершить логически – он просто меняет тему без внутреннего контроля и последовательности. Сигал добавил, что характерной чертой мышления Трампа также конфабуляция: когда реальные факты сочетаются с вымышленными деталями.

Одним из примеров такого поведения стало заявление Трампа, сделанное в июле, о том, что его покойный дядя, профессор Джон Трамп, якобы преподавал Теду Качиньскому (известному как Унабомбер) в Массачусетском технологическом институте.

"Проблема в том, что это не может быть правдой. Во-первых, дядя Трампа умер в 1985 году, а Качиньского публично назвали Унабомбером только в 1996 году. Во-вторых, Качиньский не учился в Массачусетском технологическом институте", — отмечает The Guardian.

В статье также сообщается, что Белый дом удалил со своего сайта стенограммы речей Трампа, которые могли бы дать представление о его мышлении. В то же время, в каждом публичном выступлении политика можно заметить фрагментированность тезисов и частые, немотивированные переходы с темы на тему.

Профессор клинической психиатрии и руководитель клиники психофармакологии медицинского колледжа Вейля Корнелла Ричард А. Фридман написал, что объективный специалист по психическому здоровью имел бы серьезные основания для беспокойства по поводу выступлений Трампа.

Психолог и писатель Джон Гартнер, в течение 28 лет занимавший должность доцента психиатрии в Медицинской школе Университета Джонса Гопкинса, отметил, что Трамп испытывает серьезные трудности с доведением мнения до конца.

"Я предполагал еще до выборов, что он, вероятно, сорвется с пропасти до конца своего срока. А ухудшение прогрессирует слишком быстро. Суть в том, что дальше будет хуже. Это мой прогноз", – сказал он.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что Трамп дал Путину последний шанс, чтобы окончить войну в Украине. Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа будет готов ввести санкции против России, если российский диктатор Владимир Путин не пойдет в окончание войны против Украины. Руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко назвал это последним шансом для России.

Андрей Коваленко считает, что Трамп ясно показал свою готовность применить санкции против России, ведь Путин неоднократно отклонял шаги США к прекращению огня и мира в Украине. По его словам, визит спецпредставителя президента США Стива Виткоффа следует рассматривать как последнюю возможность для Кремля начать путь к окончанию войны.