Главная Новости Мир США "Дональд Трамп величайший лжец и предатель": президента США раскритиковали
НОВОСТИ

"Дональд Трамп величайший лжец и предатель": президента США раскритиковали

Доминик Гашек критикует президента США Дональда Трампа из-за позиции относительно войны в Украине.

15 сентября 2025, 10:55
Автор:
avatar

Slava Kot

Чешский хоккеист, известный выступлениями за ряд клубов НХЛ, Доминик Гашек, резко отозвался по поводу президента США Дональда Трампа, которого назвал "величайшим лжецом и предателем". По его мнению, американский лидер поддерживает российского диктатора Владимира Путина.

"Дональд Трамп величайший лжец и предатель": президента США раскритиковали

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Доминик Гашек опубликовал серию сообщений в соцсети X с критикой Дональда Трампа. Чешский хоккеист прокомментировал слова президента США в сторону Зеленского о необходимости Украины в ракетах. Тогда Трамп заявил, что "когда начинаешь войну, ты должен знать, что можешь ее выиграть", а также добавил "ты не начинаешь войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя, а потом надеешься, что тебе дадут какие-то ракеты".

"Американский президент — величайший лжец и предатель. Благодаря Украине в остальной Европе до сих пор царит мир. Украинский народ защищает всю Европу от империалистической России, и многие из них каждый день теряют жизнь", — пишет Гашек.

По его словам, Трамп ежедневно помогает Путину, а США, бывшие лидером демократического мира, стали абсолютно ненадежной страной.

"Такой эгоистический подход, когда этот человек Дональд Трамп ставит себя выше других, к сожалению, не может привести к успеху. А когда к этому добавим его ежедневную ложь и помощь крупнейшему преступнику современного мира Путину, становится понятно, что США, бывший лидер демократического мира, стали абсолютно ненадежной страной", — добавил Гашек.

Гашек считает, что "большинство европейских политиков боятся публично заявить, что Трамп поддерживает Россию и Путина, и что он является предателем демократического мира и НАТО".

Источник: https://x.com/hasek_dominik/status/1967116726832951783
