Дональд Трамп вспомнил, как покойный Шон Коннери ему очень сильно помог

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вспомнил историю, как покойный актер Шон Коннери помог ему получить разрешение на строительство дома в Шотландии. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

"Ох, этот легендарный агент 007, Шон Коннери... Он был крутым парнем с жестким характером. Мне было очень трудно получить разрешение на крупное строительство в Шотландии, когда Шон вмешался и закричал: "Пусть он построит эту чертову штуку". После этого все прошло гладко", — написал Трамп.





Коннери, уроженец Шотландии, прославился ролью британского спецагента Джеймса Бонда (он снялся в семи фильмах серии) а также фильмами серии "Индиана Джонс", "Горец", "Имя розы", "Охота за красным октябрем" и другими. Он несколько раз был номинантом на премию "Оскар" и получил эту награду в 1988 году — за роль второго плана в фильме "Неприкасаемые" Брайана де Пальмы. Также он завоевал две британские кинопремии Bafta и три "Золотых глобуса".







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