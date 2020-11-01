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Главная Новости Мир США Дональд Трамп вспомнил, как покойный Шон Коннери ему очень сильно помог
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Дональд Трамп вспомнил, как покойный Шон Коннери ему очень сильно помог

Президент США рассказал, как бывший актер ему помог получить разрешение на строительство дома

сегодня, 19:24
Автор:

Владимир Лавский

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вспомнил историю, как покойный актер Шон Коннери помог ему получить разрешение на строительство дома в Шотландии. Об этом Трамп написал на своей странице в Twitter.

Дональд Трамп вспомнил, как покойный Шон Коннери ему очень сильно помог

"Ох, этот легендарный агент 007, Шон Коннери... Он был крутым парнем с жестким характером. Мне было очень трудно получить разрешение на крупное строительство в Шотландии, когда Шон вмешался и закричал: "Пусть он построит эту чертову штуку". После этого все прошло гладко", — написал Трамп.


Как ранее сообщали "Комментарии", в субботу, 31 октября умер Шон Коннери. 

Коннери, уроженец Шотландии, прославился ролью британского спецагента Джеймса Бонда (он снялся в семи фильмах серии) а также фильмами серии "Индиана Джонс", "Горец", "Имя розы", "Охота за красным октябрем" и другими. Он несколько раз был номинантом на премию "Оскар" и получил эту награду в 1988 году — за роль второго плана в фильме "Неприкасаемые" Брайана де Пальмы. Также он завоевал две британские кинопремии Bafta и три "Золотых глобуса".



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