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Дональд Трамп выдал новый запрет для граждан США до 19 лет

Трамп назвал увечьем изменение пола у детей и запретил это делать лицам до 19 лет

сегодня, 10:16
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Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп издал приказ о запрете смены пола детей в США. Распоряжение называется "Защита детей от химического и хирургического увечья". Об этом говорится в приказе, размещенном на сайте Белого дома.

Дональд Трамп выдал новый запрет для граждан США до 19 лет

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Отмечается, что тенденция изменения пола для детей до 19 лет опасна и ей нужно положить конец.

"Вскоре бесчисленное количество детей сожалеют о том, что их искалечили, и начинают осознавать ужасную трагедию того, что они никогда не смогут зачать своих детей или выкормить своих детей с помощью грудного вскармливания. Кроме того, счета за медицинское обслуживание этих уязвимых молодых людей могут расти на протяжении всей их жизни, поскольку они часто попадают в ловушку пожизненных медицинских осложнений, проигрышной войны с собственным телом и, к сожалению, стерилизации", – говорится в распоряжении.

Соответственно, политика Соединенных Штатов состоит в том, что они не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый "переход" ребенка от одного пола к другому, и они будут строго выполнять все законы, запрещающие или ограничивающие эти разрушительные процедуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что федеральный суд США в Вашингтоне временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа по замораживанию федеральных грантов и кредитов на сумму около 3 триллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что 28 января судья Лорен Алихан приняла решение в ответ на иск группы активистов Democracy Forward. Они утверждали, что указ Административно-бюджетного управления Белого дома нарушает Первую поправку и Закон об административных процедурах, регулирующий нормотворческую деятельность исполнительной власти. Судья отметила, что примет окончательное решение 3 февраля. Отдельно рассматривается иск, поданный генеральными прокурорами 22 штатов и округа Колумбия, также пытающихся заблокировать инициативу администрации Трампа до его окончательного пересмотра.



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