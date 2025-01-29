Дональд Трамп выдал новый запрет для граждан США до 19 лет

Президент США Дональд Трамп издал приказ о запрете смены пола детей в США. Распоряжение называется "Защита детей от химического и хирургического увечья". Об этом говорится в приказе, размещенном на сайте Белого дома.

Дональд Трамп. Фото из открытых источников

Отмечается, что тенденция изменения пола для детей до 19 лет опасна и ей нужно положить конец.

"Вскоре бесчисленное количество детей сожалеют о том, что их искалечили, и начинают осознавать ужасную трагедию того, что они никогда не смогут зачать своих детей или выкормить своих детей с помощью грудного вскармливания. Кроме того, счета за медицинское обслуживание этих уязвимых молодых людей могут расти на протяжении всей их жизни, поскольку они часто попадают в ловушку пожизненных медицинских осложнений, проигрышной войны с собственным телом и, к сожалению, стерилизации", – говорится в распоряжении.

Соответственно, политика Соединенных Штатов состоит в том, что они не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать так называемый "переход" ребенка от одного пола к другому, и они будут строго выполнять все законы, запрещающие или ограничивающие эти разрушительные процедуры.

Напомним, портал "Комментарии" писал, что федеральный суд США в Вашингтоне временно заблокировал решение администрации президента Дональда Трампа по замораживанию федеральных грантов и кредитов на сумму около 3 триллионов долларов. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет The New York Times.

В материале говорится, что 28 января судья Лорен Алихан приняла решение в ответ на иск группы активистов Democracy Forward. Они утверждали, что указ Административно-бюджетного управления Белого дома нарушает Первую поправку и Закон об административных процедурах, регулирующий нормотворческую деятельность исполнительной власти. Судья отметила, что примет окончательное решение 3 февраля. Отдельно рассматривается иск, поданный генеральными прокурорами 22 штатов и округа Колумбия, также пытающихся заблокировать инициативу администрации Трампа до его окончательного пересмотра.