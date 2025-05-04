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Дональд Трамп вызвал бурю ярости у американских епископов из-за одного изображения

Изображение Трампа в образе Папы Римского вызвало резкое недовольство у епископов.

4 мая 2025, 12:20
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Slava Kot

Президент США Дональд Трамп опубликовал сгенерированное искусственным интеллектом изображение, на котором он предстает в виде Папы Римского. Американское католическое сообщество взорвалось волной возмущения призвав Трампа не насмехаться над ними.

Дональд Трамп вызвал бурю ярости у американских епископов из-за одного изображения

Дональд Трамп. Фото: Comments.ua

3 мая Трамп в Truth Social распространил изображение, показывающее его в белой рясе, папской митре и с золотым крестом на шее. На картинке Трамп сидит на золотом троне с поднятой рукой в жесте благословения. Впоследствии изображение было опубликовано на официальном профиле в соцсетях Белого дома.

Дональд Трамп вызвал бурю ярости у американских епископов из-за одного изображения - фото 2

Трамп в образе Папы Римского

Католическая конференция штата Нью-Йорк мгновенно отреагировала на изображение и обнародовала публичное заявление с осуждением поступка Трампа.

"В этом изображении нет ничего умного или смешного, господин президент. Мы только что похоронили нашего любимого Папу Франциска, и кардиналы вот-вот начнут торжественный конклав, чтобы выбрать нового преемника Святого Петра. Не насмехайтесь над нами", — говорится в заявлении.

На прошлой неделе Трампа спросили, кого он видит новым Римским Папой. В ответ Трамп заявил, что сам хотел бы стать Папой Римским. Однако впоследствии добавил, что не имеет определенных предпочтений, но "симпатизирует кардиналу из Нью-Йорка".

Папа Франциск скончался на Пасхальный понедельник в возрасте 88 лет. Подготовка к выборам нового понтифика в Ватикане близится к финальному этапу. Сикстинская капелла закрыта для туристов, а конклав начнется 7 мая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что стало известно, почему Папа Франциск ни разу не приехал в Украину.

Также "Комментарии" писали, что у гроба Папы Франциска заметили перевернутые кресты.



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Источник: https://x.com/NYSCatholicConf/status/1918634983712772173
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