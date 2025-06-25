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Дональд Трамп запостил клип с песней «Бомбить Иран»

Дональд Трамп неоднозначно намекнул на продолжение ударов по Ирану

25 июня 2025, 10:52
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Недилько Ксения

Президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social опубликовал очередное провокационное видео, на котором изображены кадры бомбардировщиков В-2 и звучит песня "Бомби, бомби, Иран".

Дональд Трамп запостил клип с песней «Бомбить Иран»

Дональд Трамп. Фото: коллаж портала "Комментарии"

Некоторые из слов песни: "Отправлюсь к мечети, покидаю камни, скажу аятолле: "Я положу тебя в могилу!". Бомбить Иран".

"Старый дядя Сэм становится достаточно горячим, пора превратить Иран в автостоянку. Бомбить Иран".

Напомним, портал "Комментарии" писал, что президент США Дональд Трамп отреагировал на нарушение недавно начавшегося перемирия на Ближнем Востоке. Трамп заявил, что недоволен действиями Ирана и Израиля, призвав последний не сбрасывать бомбы.

Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social отреагировал на нарушение прекращения огня, которое произошло только через три часа после объявления о перемирии между Ираном и Израилем. Президент США недоволен обеими странами, однако особое внимание Трамп обратил на Израиль, призвав его не атаковать иранские территории.

"ИЗРАИЛЬ. НЕ СБРАСЫВАЙТЕ ЭТИ БОМБЫ. ЕСЛИ ВЫ ЭТО СДЕЛАЕТЕ, ЭТО БУДЕТ СЕРЬЕЗНОЕ НАРУШЕНИЕ. ВЕРНИТЕ СВОИХ ПИЛОТОВ ДОМОЙ, СЕЙЧАС! ДОНАЛЬД ДЖ. ТРАМП, ПРЕЗИДЕНТ СОЕДИНЕННЫХ ШТАТОВ" — написал Трамп прописными буквами.

Ранее Правительство Пакистана номинировало президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира "в знак признания его решительного дипломатического вмешательства" в конфликт Индии и Пакистана. Об этом говорится в сообщении в Twitter правительства Пакистана.

"В момент обострения региональной турбулентности президент Трамп продемонстрировал большое стратегическое предвидение и выдающуюся государственную мудрость благодаря активному дипломатическому взаимодействию как с Исламабадом, так и с Нью-Дели, что привело к деэскалации быстро ухудшающейся ситуации", — говорится в сообщении правительства Пакистана.



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