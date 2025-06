Дональда Трампа и Меланию Трамп освистали в театре (ВИДЕО)

Президента США Дональда Трампа и первую леди Меланию Трамп освистали в театре. Пара посетила премьеру мюзикла "Отверженные" (Les Misérables). Это был первый публичный совместный выход пары на сцену Центра Кеннеди с момента, когда Трамп в феврале вступил в должность главы наблюдательного совета учреждения.

Президент США Дональд Трамп. Фото из открытых источников

11 июня Дональд и Мелания Трамп попали под свист публики на сцене Центра Кеннеди во время мюзикла "Отверженные". В сети распространились записи, на которых слышно громкий свист, в момент, когда Трампа заметили в зале.

Причиной этого, вероятно, стало назначение Дональда Трампа на должность председателя совета Центра Кеннеди и его решение заменить состав на более консервативный. По сообщениям CNN, труппа получила возможность самостоятельно решить, участвовать в выступлении или нет. Многие актеры решили воспользоваться этой возможностью, по меньшей мере, 10 из 12 ведущих исполнителей отказались выходить на сцену.

Временный директор Центра Кеннеди Ричард Гренелл подверг критике такое решение артистов. По его словам, актеры, которые не готовы выступать перед публикой с разными политическими взглядами, больше не будут приглашаться к участию в проектах учреждения.

"Центр Кеннеди больше не будет финансировать нетерпимость", – сказал Гренелл.

Трамп неоднократно называл "Отверженные" одним из своих любимых мюзиклов. Кроме того, он использовал песню "Do You Hear the People Sing?" в своих предвыборных кампаниях в 2016 и 2024 годах. Это вызвало критику со стороны авторов произведения, не позволявших использование песни.

"Авторов "Отверженных" не спрашивали разрешения, и они не разрешали и не поддерживали использование "Do You Hear the People Sing?" как инструмента политической агитации", — сказал продюсер мюзикла Кэмерон Макинтош.

Кроме того, песня мюзикла "Отверженные" – это гимн революционеров против руководящего класса.

