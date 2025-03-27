Доноры Трампа требуют немедленно уволить главного переговорщика по Украине: детали

Влиятельный республиканский донор Эрик Левин призвал к увольнению специального посланника президента США Стива Виткоффа из-за его заявлений о кремлевском диктаторе Владимире Путине. Также он обвинил Виткоффа в наивности и потому, что его "обманула" палестинская группировка ХАМАС во время переговоров по заложникам.

Стив Виткофф

Левин, ранее собиравший средства на президентскую кампанию сенатора Тима Скотта, назвал Уиткоффа "позором для страны и президента, которого он представляет".

"Он должен совершить достойный поступок и уйти в отставку. Если нет – его следует немедленно уволить", – написал Левин в письме, копию которого получило издание The Hill.

Виткофф, бизнесмен в сфере недвижимости, ставший ключевой фигурой во внешней политике администрации Трампа, оказался в центре критики после интервью журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что "симпатизирует" Путину и не считает его "плохим человеком".

Кроме того, Виткофф предположил, что Россия имеет право на оккупированные территории Украины – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, ссылаясь на то, что там люди говорят на русском языке и на фейковых референдумах заявили, что якобы хотят стать частью РФ.

Такие слова вызвали возмущение среди экспертов по внешней политике и украинских депутатов. Дополнительную критику вызвали его высказывания о ХАМАСе – он заявил, что группировка может быть политически интегрирована при демилитаризации.

"Человек, который настолько наивен, что полагается на слово фанатичной террористической организации, стремящейся уничтожить Израиль и еврейский народ, просто не может представлять США в таких важных переговорах", – написал Левин.

Кроме того, Левин подверг критике Уиткоффа за участие в подкасте Карлсона. В то же время вице-президент США Джей Ди Венс встал на защиту Виткоффа, назвав его "прекрасным человеком, выполняющим невероятную работу" по прекращению огня между Россией и Украиной.

Левин считает, что миссию Виткоффа должен взять на себя госсекретарь Марко Рубио.

"Рубио имеет достаточно опыта и компетентности, чтобы возглавить переговоры по Украине и Ближнему Востоку. Он сможет добиться успеха там, где Виткофф потерпел поражение", — подчеркнул донор.

Представитель Республиканской еврейской коалиции Сэм Маркстайн подчеркнул, что Левин выражает личное мнение, а организация "полностью поддерживает" Виткоффа.

Белый дом пока не комментировал ситуацию.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия нашла слабое место Трампа и манипулирует им.



