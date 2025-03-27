Доноры Трампа требуют немедленно уволить главного переговорщика по Украине: детали

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Ткачик Олеся
Влиятельный республиканский донор Эрик Левин призвал к увольнению специального посланника президента США Стива Виткоффа из-за его заявлений о кремлевском диктаторе Владимире Путине. Также он обвинил Виткоффа в наивности и потому, что его "обманула" палестинская группировка ХАМАС во время переговоров по заложникам.
Стив Виткофф
Левин, ранее собиравший средства на президентскую кампанию сенатора Тима Скотта, назвал Уиткоффа "позором для страны и президента, которого он представляет".
Виткофф, бизнесмен в сфере недвижимости, ставший ключевой фигурой во внешней политике администрации Трампа, оказался в центре критики после интервью журналисту Такеру Карлсону. В нем он заявил, что "симпатизирует" Путину и не считает его "плохим человеком".
Кроме того, Виткофф предположил, что Россия имеет право на оккупированные территории Украины – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области, ссылаясь на то, что там люди говорят на русском языке и на фейковых референдумах заявили, что якобы хотят стать частью РФ.
Такие слова вызвали возмущение среди экспертов по внешней политике и украинских депутатов. Дополнительную критику вызвали его высказывания о ХАМАСе – он заявил, что группировка может быть политически интегрирована при демилитаризации.
Кроме того, Левин подверг критике Уиткоффа за участие в подкасте Карлсона. В то же время вице-президент США Джей Ди Венс встал на защиту Виткоффа, назвав его "прекрасным человеком, выполняющим невероятную работу" по прекращению огня между Россией и Украиной.
Левин считает, что миссию Виткоффа должен взять на себя госсекретарь Марко Рубио.
Представитель Республиканской еврейской коалиции Сэм Маркстайн подчеркнул, что Левин выражает личное мнение, а организация "полностью поддерживает" Виткоффа.
Белый дом пока не комментировал ситуацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Россия нашла слабое место Трампа и манипулирует им.
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